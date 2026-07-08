NODUS integra-se na CIONET Industry X para impulsionar a discussão sobre a próxima geração de infraestruturas empresariais de IA

Como relatou, esta incorporação permitirá à NODUS participar ativamente nos espaços de reflexão e colaboração promovidos pela CIONET Indústria X, contribuindo com a sua experiência no desenho e implementação de infraestruturas empresariais de IA onde pessoas e Trabalhadores Digitais colaboram nos mesmos processos de negócio sob critérios de governação, supervisão e rastreabilidade.

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Num momento em que as organizações estão a passar da experimentação com ferramentas de IA para a sua integração eficaz nas operações empresariais, explicou que para a NODUS é uma grande oportunidade participar em espaços onde debatem como as arquiteturas tecnológicas e os modelos de trabalho das empresas irão evoluir nos próximos anos.

Neste contexto, o desafio deixa de ser apenas sobre novas capacidades de inteligência artificial, mas também sobre construir infraestruturas que possam ser estruturalmente integradas em qualquer organização, garantindo escalabilidade, controlo e alinhamento com os objetivos empresariais.

Para o CEO da NODUS, Albert Pijuan, fazer parte da CIONET Indústria X permite “contribuir para o debate estrutural da operação empresarial juntamente com alguns dos principais líderes tecnológicos, analisando como construir organizações onde pessoas e Trabalhadores Digitais trabalhem de forma coordenada, segura e governada, gerando um impacto real na capacidade operacional das empresas”.

A CIONET é a maior comunidade de líderes digitais e tecnológicos da Europa, composta por mais de 10.000 CIOs, CDOs, CTOs e gestores de inovação pertencentes a mais de 800 das principais empresas e organizações. Através da sua iniciativa Indústria X, a rede promove a troca de conhecimento e a colaboração entre executivos para enfrentar os principais desafios da transformação empresarial, desde a governação da inteligência artificial até à evolução das arquiteturas tecnológicas e novos modelos operacionais.

O acordo foi promovido em conjunto com o Diretor-Geral da CIONET Industry X, José Luis Casal, e com a participação do CEO da NODUS, Albert Pijuan. José Luis Casal tem estado “muito satisfeito com a incorporação da NODUS como novo Parceiro de Negócios da CIONET Indústria X”. “Ter uma empresa que está a transformar a forma como a IA é incorporada nos processos de negócio traz um valor tremendo às conversas estratégicas que temos dentro da nossa comunidade”, acrescentou.

A participação na CIONET Indústria X reforça a posição da NODUS como um dos atores que está a impulsionar uma nova forma de compreender a adoção eficaz e estratégica da inteligência artificial na empresa. Perante modelos fragmentados devido à automação isolada das tarefas, a NODUS propõe uma abordagem baseada em infraestruturas híbridas capazes de integrar trabalhadores digitais nos processos empresariais existentes.

A partir deste novo espaço de colaboração, a NODUS irá partilhar conhecimentos e casos de aplicação relacionados com a governação da IA, coordenação entre pessoas e Trabalhadores Digitais, a transformação dos modelos operacionais e o desenvolvimento de organizações prontas para expandir a sua capacidade através de equipas híbridas.