PLMJ assessora Quadrante em entrada de Permira no seu capital
A equipa da PLMJ foi coordenada pelo sócio co-coordenador de Corporate M&A, Diogo Perestrelo.
A equipa de Corporate M&A da PLMJ assessorou a equipa de gestão da Quadrante (fundadores e CEO) na abertura do capital da empresa ao fundo de private equity internacional Permira.
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A entrada da Permira no capital desta consultora ibérica especializada em engenharia e arquitetura (que opera atualmente em cerca de 20 países) traz à Quadrante as condições ideais para escalar o seu negócio e acelerar a sua expansão internacional.
A equipa da PLMJ foi coordenada pelo sócio co-coordenador de Corporate M&A, Diogo Perestrelo, e contou com o apoio dos advogados Raquel Azevedo (sócia das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais), Nuno Serrão Faria, Ana Nunes Teixeira e João Pereira Teixeira, da equipa de Corporate M&A.
A estruturação fiscal esteve a cargo do sócio de Fiscal da PLMJ, Dinis Tracana e contou com o apoio de Martim Magalhães. A transação deverá ficar concluída no último trimestre de 2026, após as necessárias aprovações regulatórias.
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PLMJ assessora Quadrante em entrada de Permira no seu capital
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