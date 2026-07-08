Reformados recebem pensão e subsídio de férias este mês

Milhões de pensionistas vão receber este mês um reforço extraordinário do rendimento com o pagamento, em simultâneo, da pensão de julho e do subsídio de férias. Apesar de o montante equivalente a duas pensões chegar a todos os reformados, o calendário difere consoante o sistema em que estão inscritos: os pensionistas da Segurança Social recebem já esta quarta-feira, 8 de julho, enquanto os aposentados da Caixa Geral de Aposentações (CGA) só terão o dinheiro disponível a 17 de julho.

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Os primeiros a receber serão os cerca de três milhões de pensionistas da Segurança Social. Esta quarta-feira são processadas as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência, bem como o respetivo subsídio de férias.

Já os cerca de meio milhão de aposentados e reformados da CGA terão de esperar mais de uma semana. De acordo com o calendário oficial, a transferência da pensão de julho e do correspondente subsídio de férias, equivalente ao 14.º mês, será efetuada apenas a 17 de julho.

Julho é, a par de dezembro, um dos dois únicos meses do ano em que os pensionistas recebem um valor equivalente a duas pensões, devido ao pagamento dos subsídios.

Os valores pagos em julho já refletem a atualização anual das pensões aplicada no início de 2026. As pensões até 1.074,26 euros tiveram direito a uma atualização de 2,8% em janeiro. Já as pensões entre 1.074,26 euros e 3.222,78 euros subiram 2,27%. E as pensões acima de 3.222,78 euros aumentaram 2,02%. Enquanto as reformas de montante superior a 6.445,56 euros não foram objeto de atualização, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores.

Também os valores mínimos das pensões foram revistos. Um pensionista com uma carreira contributiva entre 15 e 20 anos recebe atualmente uma pensão mínima de 357,80 euros, pelo que este mês verá entrar na conta 715,60 euros, já com o subsídio de férias incluído. Já quem descontou durante 31 ou mais anos recebe uma pensão mínima de 493,52 euros, elevando o pagamento de julho para, pelo menos, 987,04 euros.

E se o pagamento não for feito na data prevista? Antes de assumir que houve um atraso no pagamento, os pensionistas devem confirmar se o IBAN registado na Segurança Social está correto, uma vez que erros nos dados bancários continuam a ser uma das principais causas para que a pensão não seja creditada na data prevista. Se, depois dessa verificação, o montante continuar por receber, a recomendação é consultar a Segurança Social Direta ou contactar os serviços competentes.

Haverá novo bónus este ano? Governo ainda não se compromete

Além da pensão e do subsídio de férias, muitos pensionistas aguardam para saber se o Governo voltará a atribuir um suplemento extraordinário, à semelhança do que aconteceu nos dois últimos anos. Em 2024 e em 2025, o Executivo pagou um bónus entre 100 e 200 euros, consoante o valor da pensão, optando por um apoio pontual em vez de um aumento permanente das reformas.

Para 2026, essa possibilidade continua em aberto. O Orçamento do Estado para 2026 prevê que o Governo possa atribuir um novo suplemento extraordinário caso a evolução da execução orçamental o permita, mas o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tem evitado assumir esse compromisso. Questionado, no final de abril, no Parlamento, respondeu que “é cedo” para tomar uma decisão, sublinhando que o Executivo pretende primeiro garantir que “o país está no trilho certo”, com maior robustez económica, antes de avaliar a atribuição de um novo apoio aos pensionistas.

Na mesma linha, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já tinha reconhecido, em março, durante uma audição no Parlamento, que será “muito mais difícil” repetir este ano o pagamento do bónus. O governante tem justificado essa prudência com a maior pressão sobre as contas públicas, resultante do aumento do recurso a empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), bem como do impacto financeiro das tempestades que atingiram o país no início do ano e do contexto internacional.

A margem orçamental do Governo tornou-se, entretanto, mais reduzida. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal registou um défice orçamental de 0,7% do PIB no primeiro trimestre de 2026, correspondente a 510 milhões de euros, o primeiro saldo negativo num arranque de ano desde 2022. A deterioração das contas públicas resultou de um crescimento da despesa (7,9%) superior ao da receita (6%), o que reduz a folga financeira do Executivo para avançar com novas medidas extraordinárias, como um terceiro bónus para os pensionistas. Ainda assim, para o conjunto do ano, o Governo mantém a previsão de um saldo orçamental equilibrado.