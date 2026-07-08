Rússia proíbe exportações de gasóleo por escassez de combustível

A Rússia anunciou esta quarta-feira a proibição das exportações de gasóleo, numa tentativa de aumentar a disponibilidade de combustível no mercado interno face à escassez provocada pelos ataques aéreos relacionados com a guerra na Ucrânia.

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“A proibição das exportações de gasóleo entrou hoje em vigor, o que vai aumentar a oferta no mercado interno”, afirmou o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, durante uma reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin, dedicada à crise no setor energético.

A medida surgiu depois da adoção por Moscovo, nos últimos meses, de outras restrições para responder às perturbações no abastecimento de combustíveis, agravadas pelos ataques ucranianos a infraestruturas energéticas e refinarias russas.