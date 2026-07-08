SIC garante transmissão de jogo do Benfica para a Liga Europa

No próximo 30 de julho, às 20h00, a SIC, a BTV e a LiveModeTV vão transmitir o encontro entre o SL Benfica e o FC St. Gallen, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da UEFA Europa League.

A SIC assegurou os direitos de transmissão do encontro entre o Sport Lisboa e Benfica e o FC St. Gallen, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da UEFA Europa League.

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No próximo 30 de julho, às 20h00, os portugueses vão poder acompanhar aquele que o canal afirma ser “o primeiro jogo decisivo das águias na nova temporada”. Este será o primeiro jogo em casa do novo treinador, Marco Silva.

De acordo com comunicado do clube, o jogo será também emitido através da BTV e da LiveModeTV. O Benfica e a LiveModeTV assinaram recentemente uma parceria estratégica no âmbito do Mundial 2026. O acordo baseia-se numa lógica de cooperação mútua, com foco na partilha de conteúdos exclusivos e na promoção conjunta das respetivas plataformas digitais.