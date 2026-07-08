Sonha com espaço? Coimbra Space Summer School abre inscrições
Este ano, a edição é inspirada pela Artemis II – a primeira missão tripulada à Lua desde a Apollo 17 -- desafiando os participantes a pensar nos desafios da próxima fase de exploração lunar.
A Coimbra Space Summer School 2026 abriu até 28 de agosto as inscrições para a escola de verão. A realizar-se de 2 a 4 de setembro, a edição deste ano é sob o tema da Artemis II, a primeira missão tripulada à Lua desde a década de 70.
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Já na sua 12.ª edição, a Coimbra Space Summer School é uma escola de verão destinada a “estudantes do Ensino Superior, investigadores, empreendedores e a todos os que tenham interesse em explorar o potencial da economia do espaço ou desenvolver uma ideia de negócio baseada em tecnologia espacial ou que incorpore ativos espaciais”, informa comunicado.
Este ano, a edição é inspirada pela Artemis II – a primeira missão tripulada à Lua desde a Apollo 17, em 1972, que decorreu em abril –, e desafia os participantes a refletir sobre o que foi necessário para cumprir a missão e o que será exigido na próxima fase da exploração lunar, “convidando-os a desenvolver produtos ou serviços inovadores que respondam a alguns dos seus maiores desafios”, tais como “saúde humana em condições extremas, resiliência e fiabilidade das comunicações, prospeção e exploração de recursos minerais lunares e planeamento e execução de missões tripuladas cada vez mais complexas”.
Durante três dias, os participantes terão acesso a palestras, mentoria e irão participar numa competição de ideias de negócio com apresentação final perante um júri. Este ano a escola de verão realiza-se também na Pampilhosa da Serra onde, a 4 de setembro, os participantes terão oportunidade de conhecer a infraestrutura espacial aí localizada.
A Coimbra Space Summer School é organizada pelo Instituto Pedro Nunes (IPN), através do programa ESA BIC Centro, em parceria com o Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra, o mestrado conjunto Erasmus Mundus em Geociências Planetárias – GeoPlaNet e o Município da Pampilhosa da Serra.
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