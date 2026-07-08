Taxas do crédito da casa sobem em todos os prazos
Taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, subiram a três, seis e a 12 meses.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, subiram esta quarta-feira em todos os prazos em relação a terça.
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- A taxa Euribor a seis meses subiu para 2,567%, mais 0,025 pontos do que na véspera.
- No mesmo sentido, a três meses a taxa avançou para 2,353%.
- Já no prazo a 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,737%.
Em 11 de junho, como antecipado pelo mercado, o BCE decidiu na reunião de política monetária subir, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 22 e 23 de julho em Frankfurt.
Em junho, a média mensal da Euribor subiu a três e a seis meses, tendo recuado a 12 meses.
A seis meses, a média subiu 0,060 pontos, para 2,596%, a três meses avançou 0,113 pontos, para 2,339%, enquanto a 12 meses recuou 0,006 pontos, para 2,798%.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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