Trump ameaça atacar infraestruturas civis iranianas e tomar ilha de Kharg
O cessar-fogo com o Irão está suspenso. Trump ameaça com novos ataques a infraestruturas do país do Médio Oriente.
O Presidente norte-americano ameaçou hoje atacar novamente o Irão pelo segundo dia consecutivo, visando nomeadamente infraestruturas civis, e tomar a ilha de Kharg, um importante polo petrolífero iraniano.
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“Vamos atacá-los com força esta noite”, disse Donald Trump perante a imprensa em Ancara, por ocasião da cimeira da NATO, quando questionado sobre o reinício dos ataques norte-americanos contra o Irão.
Se for necessário, adiantou o líder republicano, os Estados Unidos destruirão as centrais elétricas e as instalações de dessalinização do Irão, e ameaçou tomar o controlo da ilha de Kharg, atacada na terça-feira, uma vez que “não há nada que [os iranianos] possam fazer a esse respeito”.
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