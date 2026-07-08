Trump cumpre ameaça. EUA atacam Irão pela segunda noite consecutiva
Forças norte-americanas justificam a segunda noite de ataques com a "recente agressão injustificada" do Irão " "navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente" no Estreito de Ormuz.
Os Estados Unidos estão a atacar novamente o Irão esta quarta-feira à noite, anunciou o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), poucas horas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado que o acordo de cessar-fogo “acabou” durante a cimeira da NATO na capital turca.
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Segundo as forças armadas americanas, os bombardeamentos têm como objetivo reduzir a capacidade do Irão para ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz.
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“Os Estados Unidos estão a responsabilizar o Irão pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegavam livremente numa importante via marítima internacional”, escreveu o Comando Central norte-americano numa publicação na rede social X.
Esta tarde, em conferência de imprensa, Donald Trump tinha ameaçado atacar “em força” o Irão.
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