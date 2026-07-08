Universidade de Leiria e Vidrala ganham prémio internacional com garrafa de paredes finas

Capacidade de 750 mililitros, 260 gramas de peso, emissões reduzidas em 40% e com uma composição de 80% de vidro reciclado. Este é o “bilhete de identidade” do Projeto 260g, uma garrafa de vidro distinguida com o prémio de design sustentável no prémio Red Dot.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Conhecida do grande público desde a exposição Expo Osaka 2025 (decorrida de abril a outubro), onde esteve patente no pavilhão de Portugal, esta garrafa teve o desenvolvimento financiado por fundos do PRR, surgindo de uma associação entre o LiDA – Laboratório de Investigação em Design e Artes, da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (parte da nova Universidade de Leiria e Oeste, nascida do Politécnico de Leiria), e a Santos Barosa, empresa do grupo Vidrala.

O júri do Red Dot destaca este produto como “provavelmente a garrafa de vinho de 75 cl mais leve, logo, mais sustentável de sempre”.

No seu site, a organização do prémio indica que “as garrafas de vinho representam a maior parte da pegada carbónica do vinho, já que a produção de vidro é de energia intensiva e o peso de transporte é elevado”.

No caso da 260g, uma paleta comporta mais 115 garrafas do que numa composição normal, aumentando a eficiência do transporte em 7%, destaca ainda a organização do Red Dot. A superfície é 20% inferior à de uma garrafa vulgar, notam ainda.