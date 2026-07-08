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“Vamos Lixar o Lixo” volta para incentivar reciclagem mesmo em férias

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A campanha “Vamos lixar o lixo” continua até ao final de 2026, tendo resultado de um dos maiores concursos de publicidade de 2025.  

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A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) lançou o terceiro momento da sua campanha de comunicação “Vamos lixar o lixo”. A campanha de verão alerta para a época do ano em que se verifica um maior aumento na produção de resíduos, incentivando os portugueses a “reciclar” as desculpas e a separar o lixo. “Começa por reciclar as desculpas” é o apelo.

A campanha de sensibilização desenvolvida pela agência Nossa introduz um passo no processo de reciclagem: desafiar os cidadãos a reciclarem primeiro as desculpas. “Durante as férias, é comum ouvirmos desculpas como: ‘isso vai tudo para o mesmo sítio’, ‘o caixote está longe’ ou ‘nas férias não quero ter trabalho’. É precisamente este o obstáculo que a campanha procura desmontar, convidando os portugueses a deixar as desculpas para trás e a adotarem comportamentos mais responsáveis”, explica a APA, em comunicado.

O momento anterior da campanha “demonstrou como a falta de separação adequada dos resíduos está a esgotar a capacidade dos aterros em Portugal, destacando, com particular incidência, a necessidade de separação dos biorresíduos”. Apesar disso, nem todas as regiões do país têm a recolha seletiva de biorresíduos implementada e nem sempre a informação sobre a recolha e tratamento dos resíduos são devidamente comunicadas. Nesse sentido, a APA incentiva os cidadãos a contactar as entidades responsáveis: “Se a tua zona não tem um contentor para biorresíduos, fala com o teu município.”

A agência Nova Expressão é responsável pela divulgação da mensagem nos diversos canais, com a campanha de verão presente em televisão, rádio, meios digitais, imprensa e outdoors.

Em paralelo à campanha, a APA promove uma ação de sensibilização que percorre Portugal ao longo de 18 dias, através de um roadshow itinerante que convida as comunidades a refletirem sobre a importância da separação de resíduos.

A campanha “Vamos lixar o lixo” continua até ao final de 2026, tendo resultado de um dos maiores concursos de publicidade de 2025.

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