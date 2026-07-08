Via Verde inicia cobrança de portagens de pesados por quilómetro nos Países Baixos

A Via Verde está a efetuar desde 1 de julho a cobrança de portagens por quilómetro para veículos pesados em praticamente toda a rede de autoestradas dos Países Baixos, assim como em algumas estradas provinciais e municipais, anunciou a empresa.

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A nova operação de portagens eletrónicas neerlandesa foi atribuída ao consórcio NedLinq, que é liderado pela empresa do grupo Brisa e integra a Ascendi O&M e a Yunex Traffic.

O modelo substitui o sistema de Eurovinheta, uma taxa fixa aplicada a veículos com mais de 12 toneladas, por uma cobrança baseada nos quilómetros percorridos por veículos pesados com mais de 3,5 toneladas, assente no princípio do utilizador-pagador.

Em comunicado, a Via Verde avança que o sistema permite uma cobrança proporcional à utilização das infraestruturas rodoviárias, alinhada com as emissões de dióxido de carbono (CO2) de cada veículo, uma vez que as tarifas têm em conta o fator ambiental.

Para fazer a cobrança por quilómetro, os veículos utilizam um identificador de localização, com tecnologia GPS/GNSS, que permite determinar o valor a pagar em função do percurso realizado, sem necessidade de barreiras físicas ou paragens.

A Via Verde está presente nos Países Baixos desde que em dezembro de 2024 iniciou a cobrança eletrónica de portagens na A24/Blankenburgverbinding, com tecnologia desenvolvida pela A-to-Be, do grupo Brisa, e da aquisição da Axxès, uma empresa francesa de soluções de portagem eletrónica para veículos pesados.

Citado no comunicado, o CEO da Via Verde, Eduardo Ramos, considerou o novo projeto internacional da Via Verde como um marco “na capacidade de aplicar conhecimento português em sistemas de mobilidade cada vez mais digitais, interoperáveis e sustentáveis”.

Segundo adiantou, a liderança do consórcio NedLinq “é também o reconhecimento da experiência acumulada pela Via Verde ao longo de mais de três décadas na cobrança de portagens e na simplificação da mobilidade”.