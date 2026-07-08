Via Verde inicia cobrança de portagens de pesados por quilómetro nos Países Baixos
CEO Eduardo Ramos considera novo projeto internacional da Via Verde como um marco "na capacidade de aplicar conhecimento português em sistemas de mobilidade cada vez mais digitais e interoperáveis".
A Via Verde está a efetuar desde 1 de julho a cobrança de portagens por quilómetro para veículos pesados em praticamente toda a rede de autoestradas dos Países Baixos, assim como em algumas estradas provinciais e municipais, anunciou a empresa.
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A nova operação de portagens eletrónicas neerlandesa foi atribuída ao consórcio NedLinq, que é liderado pela empresa do grupo Brisa e integra a Ascendi O&M e a Yunex Traffic.
O modelo substitui o sistema de Eurovinheta, uma taxa fixa aplicada a veículos com mais de 12 toneladas, por uma cobrança baseada nos quilómetros percorridos por veículos pesados com mais de 3,5 toneladas, assente no princípio do utilizador-pagador.
Em comunicado, a Via Verde avança que o sistema permite uma cobrança proporcional à utilização das infraestruturas rodoviárias, alinhada com as emissões de dióxido de carbono (CO2) de cada veículo, uma vez que as tarifas têm em conta o fator ambiental.
Para fazer a cobrança por quilómetro, os veículos utilizam um identificador de localização, com tecnologia GPS/GNSS, que permite determinar o valor a pagar em função do percurso realizado, sem necessidade de barreiras físicas ou paragens.
A Via Verde está presente nos Países Baixos desde que em dezembro de 2024 iniciou a cobrança eletrónica de portagens na A24/Blankenburgverbinding, com tecnologia desenvolvida pela A-to-Be, do grupo Brisa, e da aquisição da Axxès, uma empresa francesa de soluções de portagem eletrónica para veículos pesados.
Citado no comunicado, o CEO da Via Verde, Eduardo Ramos, considerou o novo projeto internacional da Via Verde como um marco “na capacidade de aplicar conhecimento português em sistemas de mobilidade cada vez mais digitais, interoperáveis e sustentáveis”.
Segundo adiantou, a liderança do consórcio NedLinq “é também o reconhecimento da experiência acumulada pela Via Verde ao longo de mais de três décadas na cobrança de portagens e na simplificação da mobilidade”.
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