Almada. PS acusa PSD de “oportunismo político-partidário” nas falhas de água

O PS acusou esta quinta-feira o PSD de “oportunismo político-partidário” sobre a falta de água em Almada e de estar a usar a “infelicidade que está a acontecer” aos almadenses para “escamotear o problema” dos exames nacionais.

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“Aquilo que nós registamos é o oportunismo político-partidário [do PSD]. Não houve chumbo de nenhum requerimento. Estamos a falar de um requerimento que entrou à 25ª hora na ordem de trabalhos. (…) O PS o que fez foi um adiamento potestativo para a próxima reunião para poder ser avaliado e discutido”, disse aos jornalistas no parlamento o deputado do PS Pedro Vaz.

Esta quinta-feira de manhã, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tinha acusado o PS de querer “mascarar a incompetência” da Câmara Municipal de Almada na gestão da água e ter por isso impedido que fossem ouvidas com urgência entidades do setor na Comissão Parlamentar de Ambiente.

Pedro Vaz alertou ainda que existem “problemas de constitucionalidade” e que a “questão do abastecimento de água de Almada, como nos outros municípios do país, são atribuições e competências exclusivas das autarquias locais”, existindo “um princípio de separação”.

“A Assembleia da República fiscaliza a atuação do Governo, não fiscaliza a atuação dos municípios”, apontou. Na perspetiva do deputado do PS, aquilo que o grupo parlamentar do PSD “está a fazer com esta infelicidade que está a acontecer com os munícipes da Almada é, na realidade, escamotear um problema grande que está a acontecer no país todo” que são as falhas na correção dos exames nacionais.

“Estão a querer criar um facto político novo para que as pessoas se esqueçam do caos que está a ser a gestão dos exames do secundário por parte deste Governo”, considerou. No início da sua intervenção, Pedro Vaz deixou uma “palavra de empatia” a quem vive em Almada. “Não sendo usual no nosso país, não deixa de ser uma situação que em determinados contextos ocorre em vários anos”, disse ainda.

Os cortes noturnos de água no concelho de Almada, no âmbito das medidas para se restabelecerem reservas, vão realizar-se esta noite nas localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão, anunciou a autarquia.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise. Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), decretou na quarta-feira situação de alerta no município.