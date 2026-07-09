APS com curso sobre terrorismo, ameaças nucleares e seguros

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Terrorismo, NBQR e Seguros”, que se irá realizar no dia 10 de julho, entre as 9h30 e as 12h30, de forma online e em inglês.

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Inserida no ciclo de estudos “Novos Riscos com Impacto no Setor Segurador”, o último curso deste ciclo aborda os riscos associados ao terrorismo e às ameaças nucleares, biológicas, químicas e radiológicas (NBQR), e o seu impacto na atividade seguradora.

O curso será lecionado por Chris Yeates, Public Sector Business Development Lead da Guy Carpenter, e ainda Jolyon Mitchell, Senior Vice-President da Guy Carpenter, e também alguns especialistas nacionais. Será explicado o impacto dos agentes NBQR no setor segurador e ressegurador e a sua utilização em atos terroristas, bem como as coberturas existentes e o respetivo enquadramento regulatório.

Esta formação destina-se a profissionais de seguradoras, resseguradoras, juristas, advogados e juízes.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.