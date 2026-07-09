Associação Portuguesa de Marketing Directo e Digital reforça posicionamento internacional

A adesão à Global Data and Marketing Alliance (GDMA) reforça o percurso de internacionalização da AMD, que integra há dois anos a Federation of European Data and Marketing (FEDMA).

A Associação Portuguesa de Marketing Directo e Digital (AMD) aderiu à Global Data and Marketing Alliance (GDMA), a principal organização internacional que reúne associações de marketing orientado por dados a nível global.

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Com esta integração, a associação passa a fazer parte de uma rede internacional que pretende promover o desenvolvimento sustentável do marketing baseado em dados, assente em princípios de ética, transparência e respeito pela privacidade dos consumidores.

“O marketing baseado em dados só tem futuro se for construído sobre confiança. Isso implica transparência, responsabilidade e, acima de tudo, respeito pelas pessoas. A entrada da AMD na GDMA reforça o nosso compromisso em liderar esta transformação em Portugal, aproximando o setor das melhores práticas globais e trazendo uma visão mais exigente sobre o papel dos dados no marketing”, explica André Novais de Paula, presidente da associação, citado em comunicado.

Por sua vez, Didier Farge, chairman da GDMA, comenta que esta integração “é um forte sinal da sua ambição em assumir um papel ativo na construção do futuro do marketing orientado por dados para além das fronteiras nacionais”. “Portugal é um mercado importante e dinâmico, e a AMD traz experiência e uma perspetiva valiosas para a nossa rede global”, acrescentou ainda.

“A AMD demonstra de forma consistente o seu compromisso com um marketing responsável através do seu envolvimento a nível europeu, e a sua integração na GDMA ajudará a garantir que as perspetivas portuguesas estejam refletidas nas melhores práticas globais”, argumentou Robin de Wouters, director general da GDMA.

Esta adesão reforça o percurso de internacionalização da AMD, que integra há dois anos a Federation of European Data and Marketing (FEMDA), organização que elegeu recentemente André Novais de Paula para o board no mandato 2026-2029.