Bazalto é o novo player do mercado de advocacia português

Há mais um player no mercado de advocacia português dedicado ao setor imobiliário, a Bazalto – Legal & Strategy Advisors. Fundada por José Diogo Marques e Bernardo Silveira, o novo escritório resulta da convergência dos percursos de ambos no setor do imobiliário.

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José Diogo Marques, que até ao momento integrava a KGSA, foca a sua prática no direito do urbanismo e no acompanhamento de projetos imobiliários, incluindo licenciamento e contencioso, tendo apoiado promotores, investidores e entidades públicas em operações de desenvolvimento urbano, a par de uma presença regular no espaço mediático e como conferencista em eventos do setor.

Já Bernardo Silveira, que transita da Andersen, acumula uma experiência na assessoria a investidores, promotores, operadores e fundos nacionais e internacionais, tendo participado em algumas relevantes operações imobiliárias realizadas em Portugal na última década, destacando-se na estruturação e execução de operações imobiliárias em diferentes classes de ativos e segmentos de mercado, acompanhando todo o ciclo do processo de investimento.

“A experiência diz-nos que, muitas vezes, os clientes querem e precisam de uma resposta que não é exclusivamente jurídica, e que, de facto, há muito valor acrescido numa abordagem que, integrando direito, estratégia e inputs técnicos, permite atingir com maior eficiência os objetivos pretendidos”, assumo José Diogo Marques.

Em comunicado, a Bazalto assume-se como uma “parceira capaz de atuar para além da assessoria jurídica tradicional”, integrando dimensões transacionais, urbanísticas e regulatórias.

Bernardo Silveira afirma que a Bazalto está “assente em valores como rigor, clareza e compromisso, e nasce com a ambição de se afirmar como um parceiro de referência num setor em transformação, onde a criação de valor depende cada vez mais da capacidade de traduzir o enquadramento jurídico em decisões orientadas para os objetivos de negócio e para a sua execução“.

A Bazalto concentra-se exclusivamente no setor imobiliário e organiza-se em três áreas complementares — legal, consultoria estratégica em processos de licenciamento e ordenamento do território e ESG.