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Em atualização Câmaras vão ter apoio de 60% para recuperar infraestruturas e equipamentos

Ministro da Economia revelou ainda que as "candidaturas de 93 municípios" para os apoios à reconstrução das casas estão "concluídas a 100%".

As câmaras vão ter um apoio de 60% do Estado para recuperar as suas infraestruturas e equipamentos. Para ajudar a suportar os 40% remanescentes está a ser negociado um empréstimo com o Banco Europeu de Investimento, revelou esta quinta-feira o ministro da Economia no Parlamento. No âmbito deste apoio as câmaras já receberam um adiantamento de 80 milhões de euros.

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Vamos convidar as câmaras a apresentar candidaturas a apoio do Estado às suas próprias despesas com a recuperação das suas infraestruturas e equipamentos e o adiantamento [de 80 milhões de euros] foi para pagar agora essas despesas”, explicou Manuel Castro Almeida. O objetivo do Governo é suportar 60% da despesa comprovada, depois de deduzidos os apoios dos seguros”, acrescentou.

E está a ser “montada uma linha de crédito no BEI para poder financiar os restante 40% que não possam ser financiados pelo Estado”, acrescentou ainda Castro Almeida.

Questionado pelo PS sobre a grande dimensão dos prejuízos das câmaras há muito identificados, Castro Almeida garantiu que o Executivo “está em contacto com as câmaras”. “As câmaras recorreram, parte delas recorreram aos seguros, recorreram a adiantamentos do FEF (Fundo de Equilíbrio Financeiro), recorreram ao adiantamento que o Governo fez. Em muitos municípios o adiantamento que fizemos vai cobrir a despesa dos municípios”, acrescentou.

O ministro revelou ainda que as “candidaturas de 93 municípios” para os apoios à reconstrução das casas estão “concluídas a 100%” e, de forma geral, “os municípios têm mais de 90% das avaliações feitas em 116 concelhos abrangidos”, dos 35 mil pedidos recebidos, revelou o responsável, destacando o desempenho da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, liderada por Teresa Almeida pela celeridade na gestão do processo.

(Notícias em atualização)

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