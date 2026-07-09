Carneiro diz que ministra fez declarações “que não correspondem à realidade” sobre água em Almada

O secretário-geral do PS acusou esta quinta-feira a ministra do Ambiente de fazer declarações “que não correspondem à realidade” sobre a falta de água em Almada, pedindo à tutela que “mobilize todas as suas forças” para resolver este assunto.

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“Este é um assunto da natureza local e que está a ser acompanhado pelo Ministério do Ambiente. Sei que a ministra do Ambiente ontem [quarta-feira] fez declarações que são afirmações que não correspondem à realidade“, respondeu José Luís Carneiro aos jornalistas à chegada ao Aquário Vasco da Gama, em Algés, Oeiras, para o encerramento da iniciativa socialista “Rota pela economia do mar”.

Questionado sobre os problemas de abastecimento de água no concelho de Almada, liderado pela socialista Inês de Medeiros, que integra o seu Secretariado Nacional e que encabeçou a sua lista à Comissão Nacional no último congresso, Carneiro começou por frisar que o poder local “tem autonomia e tem responsabilidade”.

“Julgo que hoje está prevista uma reunião entre a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara, poderá explicar que afirmações é que fez, que não corresponderão à verdade, nomeadamente dizer que a Câmara Municipal da Almada não se candidatou ao PTRR para fins de investimento na rede da água”, respondeu, perante a insistência dos jornalistas.

O líder do PS deixou uma palavra “de solidariedade ao povo de Almada, à sua população, à autarca e aos autarcas do município”.

“Aquilo que se pede aqui é que o Ministério do Ambiente mobilize todas as suas forças para responder a estas necessidades”, pediu.

Carneiro avisou ainda que os problemas no abastecimento de água em Almada poderão ocorrer “muitas vezes” no futuro noutras regiões do país, se “não houver um cuidado de gestão integrada das bacias hidrográficas”.

A ministra do Ambiente afirmou na quarta-feira que, em Almada, “não têm sido feitos os investimentos necessários” no sistema de abastecimento de água, defendendo que o município deve recorrer aos fundos disponíveis para reduzir perdas e modernizar as infraestruturas.

Em declarações aos jornalistas à margem da inauguração da nova Estação de Água para Reutilização (ApR) de Vilamoura, Maria da Graça Carvalho sublinhou que, em Almada, “os serviços municipais são os responsáveis pelo sistema de água” e considerou que a falta de investimento é “evidente”.

A ministra referiu que existem verbas disponíveis através dos programas operacionais do Sustentável 2030, mas salientou que é necessário apresentar candidaturas para aceder ao financiamento.

Quinze localidades do concelho de Almada ficaram sem água a partir das 22:00 de quarta-feira e até às 06:00 de hoje, no âmbito das medidas da Câmara Municipal para restabelecer reservas de água, anunciou a autarquia.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

Na quarta-feira a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês Medeiros (PS), decretou situação de alerta no município, na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho.