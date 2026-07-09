Constelação do Atlântico abre hub para espaço no Japão

A Constelação do Atlântico vai desenvolver soluções espaciais com capacidade de prevenir e responder a eventos climáticos extremos e situações de catástrofe, através de uma parceira estratégica com o Japão que prevê a criação de um Space Hub nesse país.

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“A assinatura deste MoU representa muito mais do que uma parceria entre duas organizações. É a criação de uma ponte estratégica com o Japão para desenvolver soluções espaciais capazes de dar resposta a desafios globais. Num momento em que os fenómenos climáticos extremos exigem maior capacidade de antecipação e resposta, a cooperação internacional torna-se um fator crítico para transformar tecnologia espacial em impacto económico e social”, afirmou Emir Sirage, diretor na área do Espaço do CEiiA, em representação da New Space Alliances, citado em comunicado.

O acordo foi anunciado esta quarta-feira em Tóquio, durante a conferência SPACETIDE 2026 e foi formalizado através de um memorando de entendimento (MoU) entre a New Space Alliances — plataforma criada no âmbito da Constelação do Atlântico — e a Spacetide, organização japonesa que atua como hub da indústria espacial naquele país.

O objetivo passa por aproximar as capacidades espaciais de Portugal e do Japão para desenvolver soluções de monitorização e gestão de catástrofes, incorporando “novas competências, conhecimento e capacidade tecnológica na Constelação do Atlântico”.

“O Japão e Portugal enfrentam desafios comuns e dispõem de capacidades altamente complementares. Esta parceria permitirá aproximar empresas, investigadores e investidores, acelerar projetos conjuntos e criar novas oportunidades para que a inovação espacial responda às necessidades da sociedade. O futuro Space Hub no Japão será um elemento central desta visão de cooperação”, referiu Francois Poncin, COO da Spacetide, mencionado na nota de imprensa.

Além disso, esta parceria visa fortalecer a “utilização de dados de observação da Terra e de plataformas digitais” para apoiar as operações de combate e prevenção de incêndios, assim como nas áreas da proteção civil, segurança e resiliência do território.

A criação de um Space Hub no Japão não será o primeiro. Em janeiro, a Constelação do Atlântico anunciou que vai monitorizar a Amazónia, no âmbito da parceria firmada entre a Fundação Guamá do Brasil, o CEiiA e o Oeiras Space Hub, do qual resultou o Amazónia Space Hub.