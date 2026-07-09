Crest Agro e Família Frias notificam Concorrência da compra da Bioflorestal

A Crest Agro e a Família Frias notificaram a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra conjunta da Bioflorestal, que vende madeira, estilha e biomassa florestal.

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“A operação de concentração consiste na aquisição, pelo Crest Agro I – Fundo de Capital de Risco Fechado (“Crest Agro”), em conjunto com a Família Frias, do controlo sobre a Bioflorestal, S.A. (“Bioflorestal”)”, adianta a entidade liderada por Nuno Cunha Rodrigues.

A Família Frias dedica-se ao setor florestal conexo, incluindo à venda de madeira e biomassa, e presta serviços florestais, de transporte e aluguer de equipamentos, bem como atividades agrícolas e imobiliárias.

Já o Crest Agro é um fundo de capital de risco, gerido pela Crest Capital Partners e é ligado ao setor agroalimentar, “com enfoque na exploração e valorização de ativos agrícolas e florestais, bem como no desenvolvimento de projetos sustentáveis associados à bioeconomia”, lê-se na ficha do processo divulgada pela AdC.

Por sua vez, a Bioflorestal dedica-se à venda de madeira, de estilha e biomassa florestal, desenvolvendo também “um conjunto de atividades complementares e acessórias no setor florestal”, incluindo o descasque de madeira de eucalipto, a trituração móvel (nas matas) de estilha e biomassa ou a a prestação de serviços de limpeza florestal.

No aviso hoje publicado, a AdC dá conta de que a notificação foi recebida com produção de efeitos a 07 de julho e que “as observações” devem ser remetidas ao regulador, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso.