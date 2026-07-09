Defesa

EUA aprovam venda de mísseis de médio alcance à Alemanha

  • Lusa
  • 11:04
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Os Estados Unidos aprovaram a venda de mísseis de cruzeiro Tomahawk à Alemanha, referindo como possibilidade a sua produção em território alemão, através de parcerias com empresas americanas.

Os Estados Unidos aprovaram, à margem da cimeira da NATO, a venda de mísseis de cruzeiro de alcance intermédio Tomahawk à Alemanha, anunciou esta quinta-feira o chanceler alemão, Friedrich Merz, sem especificar uma data para a entrega.

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Estamos assim a preencher uma lacuna estratégica significativa da nossa defesa“, disse o chanceler alemão aos deputados, embora a implantação destes mísseis, há muito planeada, parecesse ter sido suspensa no início de maio, devido a tensões com o Presidente dos EUA, Donald Trump.

Os mísseis Tomahawk são armas de alta precisão capazes de atingir alvos a mais de 1.600 quilómetros de distância.

“Trabalharemos em paralelo no desenvolvimento dos nossos próprios sistemas europeus e na sua implantação na Europa”, garantiu Friedrich Merz.

Em maio passado, após o anúncio da iminente retirada das tropas norte-americanas estacionadas na Alemanha, Friedrich Merz avançou que a planeada instalação destes mísseis na Alemanha – anunciada pelo antigo Presidente dos EUA Joe Biden – já não estava na agenda, pelo menos para já.

Merz explicou a escassez destes mísseis na altura com as guerras no Irão e na Ucrânia. “Nem os americanos têm o suficiente agora. Objetivamente, é praticamente impossível para os Estados Unidos renunciar a sistemas de armas deste tipo”, disse.

A possibilidade de produzir mísseis de cruzeiro Tomahawk na Alemanha, no âmbito de uma parceria entre empresas alemãs e norte-americanas, também foi referida como possibilidade. Berlim considera o destacamento de mísseis Tomahawk um importante elemento dissuasor contra a Rússia.

Moscovo implantou mísseis de cruzeiro Iskander, que podem atingir alvos europeus, no seu enclave de Kaliningrado, entre a Polónia e a Lituânia.

Desde o início da guerra russa contra a Ucrânia, há mais de quatro anos, muitos especialistas voltaram a considerar necessário o destacamento de mísseis de médio alcance na Alemanha. Os europeus não têm atualmente esta capacidade própria e, por isso, dependem dos Estados Unidos.

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