Fabricante finlandesa de satélites abre “centro de excelência” em Lisboa

A empresa finlandesa que vai fabricar satélites no Space Hub de Alverca, num projeto com a Força Aérea e o CTI Aeroespacial, abriu um “centro de excelência” em Lisboa. Rui Costa é o CEO.

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“Portugal é uma das nações europeias mais avançadas em termos de capacidade espacial soberana, e nosso trabalho com a Força Aérea Portuguesa demonstrou o que a inteligência SAR confiável e de ponta a ponta pode proporcionar. Reunir em Lisboa o fabrico de satélites, a análise de dados com IA e nossas soluções para catástrofes naturais — em colaboração com talentos e parceiros portugueses — fortalece tanto o país quanto a capacidade europeia como um todo”, diz Rafal Modrzewski, CEO e cofundador da ICEYE, citado em comunicado.

O hub da finlandesa na capital portuguesa irá desenvolver I&D em software, integração de sistemas e IA, criar “trabalhos qualificados e recrutando ativamente talento local”, refere a companhia.

Este centro de excelência complementa a “crescente indústria espacial nacional, incluindo a unidade de assemblagem, integração e teste a ser desenvolvida pelo CTI Aeroespacial com a Força Aérea, com a ICEYE como parceiro tecnológico”, destacam.

A entrada em produção está prevista para final do ano, segundo adiantou em maio o porta-voz da Força Aérea, ramo da Armada que acolhe nas suas instalações em Alverca o Space Hub onde serão fabricados os satélites. Os primeiros a sair da unidade de produção com 600 metros quadrados são os previstos no âmbito do programa de empréstimo europeu SAFE.

Além da Força Aérea, a companhia irá trabalhar com o ecossistema espacial local, aprofundando a sua capacidade industrial de I&D através de Industry Days e programas conjuntos com universidades e institutos de investigação, refere.

Objetivos no mercado nacional

Portugal já adquiriu quatro satélites de tecnologia SAR (Radar de Abertura Sintética) à ICEYE, um tipo de satélites que permite obter imagens com alta resolução, independentemente das condições meteorológicas e de luminosidade. Adquiridos pela Força Aérea Portuguesa, através da Agenda New Space (com financiamento do PRR), dois deles foram lançados para o Espaço na primeira metade do ano, reforçando as capacidades de monitorização e soberania espacial do país com a sua integração na Constelação do Atlântico. Os dois restantes têm lançamento previsto para final de outubro.

No âmbito da sua expansão, a empresa alarga igualmente ao mercado nacional a sua solução “para catástrofes naturais a bancos, seguradoras e agências de proteção civil portuguesas”. No ano passado, a ICEYE analisou mais de 390 catástrofes naturais a nível mundial, fornecendo dados de impacto poucas horas após os eventos.

“Durante as cinco tempestades atlânticas que atingiram Portugal e Espanha em janeiro e fevereiro de 2026, a ICEYE capturou 630 imagens que cobriram 4.657 quilómetros quadrados de extensão de inundação, fornecendo às autoridades, seguradoras e empresas de serviços públicos inteligência em tempo quase real, independentemente da cobertura de nuvens, condições meteorológicas ou da hora do dia”, refere.

Antigo diretor de tecnologia (CTO) da Veniam, uma empresa de software de rede para veículos conectados e autónomos, mais tarde adquirida pela Nexar, que atua em soluções de mobilidade baseadas em Vision AI, Rui Costa foi o escolhido para liderar a ICEYE Portugal.

“Portugal tem a geografia, o talento e a ambição para se tornar um grande contribuinte para a capacidade espacial soberana da Europa. Com a ICEYE Portugal, estamos aqui para construir o futuro da inteligência espacial em conjunto com o ecossistema local de universidades, instituições de investigação, parceiros da indústria e partes interessadas nacionais. Este é um compromisso de longo prazo para desenvolver tecnologia crítica, de Portugal para o mundo”, diz o CEO da ICEYE Portugal.

Christian Lindholm, embaixador da Finlândia em Portugal, destaca esta aposta da companhia de satélites no mercado nacional. “A consolidação da presença da ICEYE em Portugal e a abertura do centro de excelência marcam um marco importante nas relações luso-finlandesas. É um resultado tangível do aprofundamento da cooperação bilateral em defesa e tecnologias de dupla utilização, reforçada pela adesão da Finlândia à NATO e pelo compromisso partilhado dos nossos dois países em fortalecer a resiliência e a segurança europeias”, diz.

“O desenvolvimento de tecnologia espacial avançada é extremamente significativo, não só para fomentar a excelência finlandesa e portuguesa, mas também, de forma mais ampla, as inovações e capacidades europeias”, conclui.

Em junho, a fabricante de satélites captou mil milhões de euros numa ronda de financiamento liderada pela empresa norte-americana de private equity General Atlantic chutando a avaliação da companhia para cerca de 10 mil milhões de euros.