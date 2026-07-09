FNS2026. A responsabilidade civil enfrenta “década de transformação”
A responsabilidade civil está a entrar numa nova fase, impulsionada por riscos emergentes associados à transição energética e à crescente complexidade da atividade empresarial.
A adaptação do seguro de responsabilidade civil aos riscos emergentes, como a evolução tecnológica, a inteligência artificial ou transição energética, esteve em destaque na talk “Responsabilidade Civil: Novas Ambições”, integrada no Fórum Nacional de Seguros. Artemiza Almada e Santos, Senior Underwriter de Liability & Environmental na Hispânia, explicou de que forma estas transformações estão a obrigar o mercado segurador a desenvolver coberturas para riscos cada vez mais complexos e interligados.
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“Esta década é uma década de transformação”, começa por explicar Almada e Santos, exemplificando alguns dos novos riscos com que o setor se depara como consequência dessa mudança. “Temos situações propícias a que a transição energética se implante aqui. E são novos desafios porque não são só os danos materiais com que nos vamos deparar, que são os tradicionais, mas também perdas patrimoniais”, afirma.
“De facto estes novos setores estão a abrir novos desafios, quer em termos de subscrição, quer em termos de sinistros. Portanto, tem sido uma aprendizagem que estamos de facto a começar a fazer.”
Veja aqui na íntegra a intervenção de Artemiza Almada e Santos na talk “Responsabilidade Civil: Novas Ambições”.
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