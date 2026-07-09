Fórum Nacional de Seguros

Fórum Nacional de Seguros 2026: Os números e as imagens da maior edição de sempre

  • ECO Seguros
  • 17:23

Veja o Fórum Nacional de Seguros 2026 em imagens. Foi edição recorde quanto a número de visitantes profissionais e a oradores em 29 momentos de debate e partilha de factos e ideias.

Foram mais de 3000 profissionais que se juntaram, durante terça e quarta-feira, para a quinta edição do Fórum Nacional de Seguros (FNS). Os vários players do setor segurador reuniram-se na Alfândega do Porto para dois dias de troca de ideias e networking.

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No total, os profissionais do setor assistiram a 12 conferências e a 17 talks, onde diversos oradores partilharam as suas opiniões e trocaram ideias e experiências sobre alguns dos temas mais importantes para o setor. Foram 52 os oradores que aceitaram o desafio e debateram as suas visões para o futuro do setor.

No evento estivaram também mais de 50 marcas expositoras naquela que foi a maior edição de sempre do Fórum Nacional de Seguros 2026, organizado por ECOseguros e pela Zest, com o apoio instituicional da APS e da APROSE.

Veja aqui o Fórum Nacional de Seguros 2026 em imagens.

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