Governo anuncia que 73% dos exames nacionais estão corrigidos

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou esta quinta-feira que 73% dos exames nacionais do secundário distribuídos para classificação já estão corrigidos, garantindo que o ritmo está a acelerar.

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“O número de classificações concluídas está a crescer significativamente. Como sabem, ontem [quarta-feira] à noite o ministro da Educação e Ciência fazia referência a uma percentagem de 65%. Neste momento, há minutos, estávamos com 73%, apenas algumas horas depois“, disse António Leitão Amaro, durante a conferência de imprensa realizada após a reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O ministro respondia assim a várias questões colocadas pelos jornalistas sobre a polémica na correção dos exames nacionais, defendendo que as classificações estão “a crescer a um ritmo intenso” e “estão a ser colocados todos os esforços possíveis e definidas todas as soluções para assegurar que os objetivos” das datas de classificação sejam cumpridos.

“Há por isso a nossa demonstração de preocupação, de sensibilidade total para este tema e para a preocupação que os alunos, as suas famílias e os professores têm. É uma preocupação e uma sensibilidade grande demonstrada por um foco total no trabalho para ultrapassar as dificuldades dentro dos calendários, entretanto, definidos“, acrescentou.

Leitão Amaro adiantou ainda que não foram tomadas decisões em Conselho de Ministros sobre eventuais mecanismos de compensação, remetendo para uma análise posterior aos prazos fixados.

Em causa estão as falhas identificadas durante o processo de avaliação dos exames nacionais do ensino secundário que levaram a tutela a adiar as datas de divulgação dos resultados da primeira fase assim como o calendário das provas da segunda fase. Isto porque, de forma generalizada, pela primeira vez este ano, as provas, que continuam a ser realizadas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital.