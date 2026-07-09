Grupo Nors reforça distribuição para a Volvo com controlo exclusivo da Ascendum Camiões

O Grupo Nors, que tem negócios de equipamentos de construção aos veículos pesados (camiões ou autocarros) e máquinas agrícolas e industriais, através da Nors VT Trucks And Buses Portugal, comunicou o controlo exclusivo da Ascendum Camiões, que distribui para a Volvo.

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Segundo a informação divulgada à Autoridade da Concorrência, a Ascendum Camiões dedica-se “ao comércio de camiões, designadamente da marca Volvo, peças, lubrificantes e equipamentos e assistência técnica, designadamente mecânica, chapa e pintura e estação de serviço, bem como a prestação de serviços de consultoria e de gestão”.

A empresa encontra-se integrada no Grupo Ascendum sendo controlada, em conjunto, pelo Grupo Nors e pela Ernesto Vieira & Filhos, S.A.

O Grupo Nors, sediado no Porto e que vendeu o negócio de automóveis da Auto Sueco, volta assim às aquisições, apenas um mês depois de ter sido conhecido um investimento de mais 15 milhões em aquisições no Canadá.

Fundada em 1933, a Nors conta atualmente com mais de 150 unidades e está presente em 17 países: Portugal, Espanha, Áustria, Chéquia, Eslováquia, Roménia, Hungria, Croácia, Brasil, Turquia, Angola, Moçambique, Botswana, Namíbia, México, EUA e Canadá.