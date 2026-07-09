Desporto

Jorge Jesus é o novo selecionador de futebol de Portugal

  • Lusa
  • 14:07

Treinador de 71 anos deverá ser apresentado na sexta-feira à tarde, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo imediatamente após a derrota de Portugal com Espanha no Mundial.

O treinador Jorge Jesus é o novo selecionador de Portugal, tendo assinado um contrato válido por quatro anos, até 2030, com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), disse esta quinta-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

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De acordo com a mesma fonte, Jesus, de 71 anos, deverá ser apresentado na sexta-feira à tarde, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que deixou o cargo imediatamente após a derrota com Espanha (1-0), que ditou a eliminação da equipa das ‘quinas’ do Campeonato do Mundo, nos oitavos de final.

O técnico português estava livre desde que deixou o Al Nassr em maio, após conquistar o título de campeão saudita com um plantel no qual pontificavam os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e João Félix.

Nos quase 40 anos de carreira como treinador, que se iniciou em 1989/90, no Amora, então na III Divisão, esta será a primeira vez que Jorge Jesus irá assumir a liderança de uma seleção.

Neste percurso, orientou Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal, Flamengo e Fenerbahçe.

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