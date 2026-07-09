Life Sciences: um setor que ganha relevância no mercado segurador

A Berkley reforça a sua aposta no segmento de Life Sciences com o lançamento de três novos produtos de seguros, desenvolvidos para responder às necessidades específicas de empresas e profissionais que operam neste setor altamente especializado e em constante evolução.

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As novas soluções abrangem:

Ensaios Clínicos,

Responsabilidade Civil Profissional,

Responsabilidade Civil Geral e de Produtos.

Com este portfólio, a Berkley pretende reforçar a sua posição estratégica no mercado português, ampliando a sua oferta cobrindo os principais riscos associados à investigação, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos.

O setor de Life Sciences engloba organizações que investigam, desenvolvem, produzem ou distribuem soluções biomédicas, farmacêuticas, biotecnológicas, dispositivos médicos e aplicações de saúde digital. A complexidade das suas operações expõe‑as a riscos que fogem ao padrão dos ramos tradicionais, incluindo responsabilidade associada a produtos, incidentes em ensaios clínicos, danos em materiais sensíveis ou falhas na proteção de dados críticos de investigação.

“As atividades em Life Sciences exigem soluções de seguros especializadas, flexíveis e adaptadas a um enquadramento regulatório exigente. Estes novos produtos refletem a experiência técnica da Berkley e o nosso compromisso em apoiar a inovação com segurança. Para os mediadores, este segmento representa uma oportunidade para crescer de forma sustentada e posicionar‑se como parceiros de confiança num mercado em constante transformação.”, refere Frederico Gil, responsável da companhia em Portugal.

Os produtos agora lançados foram concebidos para serem modulares, permitindo uma adaptação às características de cada cliente e fase do seu ciclo de atividade, garantindo simultaneamente elevados padrões de subscrição e acompanhamento técnico especializado.

Com esta iniciativa, a Berkley consolida a sua posição como parceiro de referência no mercado segurador para o segmento de Life Sciences, reforçando a sua presença em Portugal e na Europa.

Sobre a Berkley

A Berkley é um grupo segurador internacional com forte especialização em riscos complexos e soluções diferenciadas, apoiando empresas e profissionais através de produtos inovadores e equipas altamente qualificadas.