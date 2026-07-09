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MFE, acionista da Impresa, vai lançar plataforma única de streaming na Europa

 Rafael Correia,

A segunda maior acionista do grupo Impresa prevê a fusão das soluções tecnológicas desenvolvidas pelas suas operações em Itália e na Alemanha.

A MediaForEurope (MFE), segunda maior acionista do grupo Impresa, está a preparar o lançamento de uma plataforma única de streaming para os mercados europeus onde opera. De acordo com informação da agência Reuters, o projeto do grupo audiovisual prevê a fusão das soluções tecnológicas desenvolvidas pelas suas operações em Itália e na Alemanha.

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“A interface será a italiana, enquanto a tecnologia de suporte será a alemã”, detalhou Pier Silvio Berlusconi, CEO da MFE, durante uma conferência de imprensa esta quarta-feira. A nova plataforma deverá começar a ser implementada já em janeiro.

Atualmente, o ecossistema de streaming do grupo divide-se entre a Joyn — plataforma financiada por publicidade e gerida pela alemã ProSiebenSat.1 — e o serviço Infinity, operado pela MFE nos mercados italiano e espanhol.

Apesar da centralização tecnológica, a estratégia de conteúdos vai manter-se descentralizada e focada nas especificidades de cada mercado. Recusando a lógica de uma “cadeia internacional de fast-food”, Pier Silvio Berlusconi defendeu a importância de criar formatos ao vivo à medida de cada país. “Temos de o fazer com produtos que nascem na televisão e depois passam para as plataformas digitais“, acrescentou ainda.

O +M contactou o grupo Impresa para saber se esta plataforma global terá impacto no mercado nacional e, em particular, no futuro da Opto — a plataforma de streaming da SIC –, aguardando uma resposta até à hora de publicação deste artigo.

Recentemente, em declarações ao +M, Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, tinha apontado que a entrada da MFE no capital da dona da SIC e do Expresso abriria portas a sinergias em áreas como receitas, publicidade, tecnologia publicitária (AdTech) e na negociação de conteúdos, sublinhando o alinhamento com a estratégia pan-europeia da MFE.

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