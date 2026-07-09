Nove concessões portuárias vão estar a concurso até ao final de 2027

O Governo quer lançar até ao final do próximo ano os concursos para nove das 15 concessões portuárias previstas no plano Portos 5+, apresentado em 2025, avança esta quinta-feira o Jornal de Negócios. Entre elas está a do futuro terminal Vasco da Gama, em Sines, que terá uma capacidade de 3,5 milhões de TEU (unidade equivalente a um contentor) e um custo de construção de cerca de 700 milhões de euros.

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Nos próximos 18 meses, está também previsto o lançamento do concurso para o terminal de contentores Norte do porto de Leixões, que, juntamente com o Vasco da Gama em Sines, aumentarão a capacidade de movimentação de carga para a ordem dos 4,6 milhões de TEU. Serão ainda lançados novos terminais ro-ro, em que as cargas de veículos embarcam e desembarcam pelos seus próprios meios, e de logística em Setúbal, Leixões e Aveiro.

Ainda neste período, o Executivo pretende avançar com a privatização da Silotagus (antiga Silopor), que já foi transferida para a concessão da Administração do Porto de Lisboa, e cujo valor de referência de investimento é de 100 milhões de euros, assim como dos estaleiros navais da Mitrena, atualmente concessionados à Lisnave, para os quais estão previstos pelo menos 300 milhões de euros de investimento.