Mundial 2026

O calendário completo dos quartos do Mundial 2026 e onde pode ver os jogos

 Rafael Correia e ,

São quatro jogos, um por dia, para apurar as equipas que passam às meias-finais do Mundial 2026. Confira quem joga quando, assim como onde os pode ver.

Com a conclusão dos oitavos de final, que viram Portugal ficar pelo caminho, inicia-se esta quinta-feira a nova fase do Mundial de 2026.

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A inaugurar os quartos de final está o confronto entre Marrocos e França, que será emitido pelas 21h na SportTV, TVI e LiveModeTV.

Nesta fase, a RTP não transmite nenhum jogo. A próxima partida atribuída ao canal público é a final, antecedida pela emissão das meias-finais pela SIC e TVI. Os três canais em sinal aberto pagaram 5,6 milhões de euros pelos 20 jogos.

A LiveModeTV só revelou, até à hora de fecho do artigo, as partidas que vai transmitir até sábado.

Confira a lista completa de jogos dos quartos de final

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