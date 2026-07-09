O calendário completo dos quartos do Mundial 2026 e onde pode ver os jogos
São quatro jogos, um por dia, para apurar as equipas que passam às meias-finais do Mundial 2026. Confira quem joga quando, assim como onde os pode ver.
Com a conclusão dos oitavos de final, que viram Portugal ficar pelo caminho, inicia-se esta quinta-feira a nova fase do Mundial de 2026.
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A inaugurar os quartos de final está o confronto entre Marrocos e França, que será emitido pelas 21h na SportTV, TVI e LiveModeTV.
Nesta fase, a RTP não transmite nenhum jogo. A próxima partida atribuída ao canal público é a final, antecedida pela emissão das meias-finais pela SIC e TVI. Os três canais em sinal aberto pagaram 5,6 milhões de euros pelos 20 jogos.
A LiveModeTV só revelou, até à hora de fecho do artigo, as partidas que vai transmitir até sábado.
Confira a lista completa de jogos dos quartos de final
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