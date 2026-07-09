Ordino Arcalís celebra a entrada do freeride nos Jogos Olímpicos após duas décadas promovendo a evolução desta disciplina

Ordino Arcalís celebra a incorporação do freeride no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030.

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Desde a primeira edição do El Dorado Freeride, em 2006, até ao primeiro Campeonato do Mundo FIS de Freeride realizado em 2026, a estância andorrana tem sido um dos grandes palcos do desenvolvimento desportivo e institucional de uma modalidade que hoje alcança o mais alto reconhecimento global.

Defende que a confirmação da incorporação do freeride no programa dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 representa um marco histórico para os desportos de neve e culmina um longo processo de reconhecimento internacional de uma disciplina que, nas últimas duas décadas, passou por uma evolução extraordinária. Ao longo deste percurso, o Ordino Arcalís tem sido um dos recintos que mais contribuiu para o seu desenvolvimento, consolidando-se como um dos principais espaços mundiais e participando ativamente no crescimento desportivo e institucional do freeride.

O compromisso e a visão de 2006 consolidaram-se em 2015, quando a estância passou a fazer parte do calendário do Freeride World Tour, iniciando uma viagem de dez edições como um dos locais mais emblemáticos do circuito graças às características únicas do seu terreno, à qualidade da neve e à capacidade organizacional demonstrada edição após edição.

Este percurso atingiu o seu auge no inverno passado, quando Ordino Arcalís acolheu o primeiro Campeonato Mundial de Freeride FIS Andorra 2026 by Mammut, os primeiros Campeonatos do Mundo de Freeride organizados sob a alçada da Federação Internacional de Esqui e Snowboard (FIS). Uma competição que marcou um antes e um depois na história deste desporto e que representou um passo decisivo no processo de consolidação internacional que hoje culmina com a sua incorporação no programa olímpico.

“Ver o freeride fazer parte do programa olímpico é uma grande satisfação e também um reconhecimento de todas as pessoas, atletas, organizadores e instituições que contribuíram para o seu crescimento. Estamos muito orgulhosos de ter feito parte desta jornada”, diz o diretor de marketing da Grandvalira Resorts, David Ledesma.

NOVO PALCO

Este marco olímpico também abre um novo palco para os atletas. Ciclistas como Joan Aracil, de Ordino Arcalís e uma das grandes promessas do freeride andorrano, poderão aspirar, pela primeira vez, a qualificar-se para os Jogos Olímpicos, um horizonte que até agora não existia para praticantes desta disciplina. “Para mim é incrível que o freeride seja finalmente um desporto olímpico. Esperávamos por esta notícia há muito tempo, e ontem chegou inesperadamente. Sem dúvida, é um impulso de motivação e faz-nos querer continuar a competir ao mais alto nível. Deu-me vida novamente”, explica Joan Aracil.

Para além das competições realizadas até hoje, a entrada do freeride na família olímpica representa a consolidação definitiva de um desporto que conseguiu preservar a sua essência ligada às altas montanhas, ao mesmo tempo que evoluiu para os mais elevados padrões desportivos internacionais. Neste percurso, Ordino Arcalís foi muito mais do que uma fase de competição: foi um dos territórios onde esta evolução se tornou realidade.

O resort salientou que assim encerra um ciclo extraordinário que começou há quase vinte anos e reafirma o seu compromisso com o futuro do freeride, mantendo-se como um dos grandes destinos internacionais para a prática desta disciplina e com eventos como o JAM Extreme FWT Junior.