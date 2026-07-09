pbbr reforça área de Contencioso e Arbitragem

A pbbr reforçou a área de Contencioso e Arbitragem com a integração de Andréa Gonçalves de Sousa, na qualidade de associada. A advogada transita da CRS Advogados.

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“Estamos muito contentes por poder contar com a Andréa, que se revelará um elemento essencial para a continuação da afirmação da área de Contencioso e Arbitragem da pbbr“, refere em comunicado o sócio Tiago Coder Meira.

Antes de integrar a CRS Advogados, Andréa Gonçalves de Sousa colaborou com a EDGE – International Lawyers, primeiro como Estagiária e, posteriormente, como Associada.