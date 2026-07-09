Banca

Pedro Rebelo de Sousa é o novo presidente da Fundação Millennium bcp

  • ECO
  • 8:59

Advogado é o sucessor de António Monteiro na presidência da Fundação do banco BCP, conhecida pelo apoio às artes e à cultura. Embaixador mantém-se ligado à instituição como "curador".

O advogado Pedro Rebelo de Sousa vai assumir o cargo de presidente da Fundação Milllennium bcp, sucedendo ao embaixador António Monteiro, cujo mandato terminou no final de julho. A escolha da nova liderança reflete “continuidade e renovação”, destaca o BCP num comunicado.

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“Pedro Rebelo de Sousa assume a presidência da Fundação com a missão de dar continuidade, com um novo ímpeto, ao trabalho desenvolvido pela Fundação no apoio às artes, à cultura e à preservação do património histórico”, explica o banco liderado por Miguel Maya, para o qual o também senior partner da SRS Legal é “reconhecido pelas suas competências de gestão e pela sua vasta e diversificada carreira profissional”.

António Monteiro termina assim a passagem pelos comandos da Fundação Millennium bcp, num “ciclo de liderança de mais de oito anos marcado por um forte compromisso com a missão da Fundação e por um contributo determinante no panorama cultural português”, refere o BCP.

Numa declaração assinada em conjunto pelo CEO do BCP, Miguel Maya, e pelo chairman, Nuno Amado, lê-se que Monteiro “serviu” o BCP com “dedicação exemplar, quer como chairman do banco, quer, nos últimos oito anos, como presidente da Fundação”. O embaixador vai continuar ligado à instituição como “curador”.

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