BRANDS' Local Online Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Boas práticas e erros a evitar na candidatura
Uma candidatura bem estruturada aumenta as hipóteses de sucesso. Conheça as boas práticas e os erros mais comuns.
Uma candidatura sólida começa com clareza, estrutura e foco no impacto do projeto. Mais do que descrever uma iniciativa, é fundamental conseguir explicar de forma objetiva o problema que lhe deu origem, as soluções implementadas e os resultados alcançados. As candidaturas mais bem-sucedidas tendem a apresentar uma narrativa coerente, onde cada elemento – dos objetivos às ações – contribui para uma leitura clara e consistente do projeto.
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Entre as boas práticas, destacam-se:
- Apresentar objetivos claros e bem definidos;
- Demonstrar impacto com dados e resultados concretos;
- Estruturar a informação de forma simples e objetiva;
- Enquadrar o projeto na subcategoria correta.
Por outro lado, existem erros frequentes que podem comprometer a avaliação:
- Descrições vagas ou demasiado genéricas;
- Falta de evidência de resultados;
- Informação incompleta ou pouco organizada;
- Escolha inadequada da categoria.
Evitar estes erros e apostar numa candidatura clara e bem fundamentada pode fazer toda a diferença no processo de avaliação.
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