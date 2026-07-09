Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros

BRANDS' Local Online Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros: Boas práticas e erros a evitar na candidatura

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Uma candidatura bem estruturada aumenta as hipóteses de sucesso. Conheça as boas práticas e os erros mais comuns.

Uma candidatura sólida começa com clareza, estrutura e foco no impacto do projeto. Mais do que descrever uma iniciativa, é fundamental conseguir explicar de forma objetiva o problema que lhe deu origem, as soluções implementadas e os resultados alcançados. As candidaturas mais bem-sucedidas tendem a apresentar uma narrativa coerente, onde cada elemento – dos objetivos às ações – contribui para uma leitura clara e consistente do projeto.

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Entre as boas práticas, destacam-se:

  • Apresentar objetivos claros e bem definidos;
  • Demonstrar impacto com dados e resultados concretos;
  • Estruturar a informação de forma simples e objetiva;
  • Enquadrar o projeto na subcategoria correta.

Por outro lado, existem erros frequentes que podem comprometer a avaliação:

  • Descrições vagas ou demasiado genéricas;
  • Falta de evidência de resultados;
  • Informação incompleta ou pouco organizada;
  • Escolha inadequada da categoria.

Evitar estes erros e apostar numa candidatura clara e bem fundamentada pode fazer toda a diferença no processo de avaliação.

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