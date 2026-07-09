Proença de Carvalho assessora BIZAY em ronda de investimento de 48,75 milhões

A Proença de Carvalho assessorou a BIZAY e os Executive Founders na ronda de investimento no valor global de 48.75 milhões de euros, destinada a acelerar a expansão internacional da empresa, com particular enfoque no mercado norte-americano, bem como a suportar a estratégia de crescimento através da aquisição de empresas do setor.

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A BIZAY, plataforma tecnológica portuguesa especializada em soluções personalizadas para pequenas e médias empresas, pretende assim reforçar a sua posição no segmento de produtos personalizados, prosseguindo uma estratégia assente na inovação tecnológica, expansão geográfica e crescimento por aquisição.

A equipa da Proença de Carvalho responsável pelo assessoria da operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida, e coordenada por Manuel Bruschy Martins. Contou ainda com a participação das advogadas Mariana Castro Pereira e Madalena Batalha Reis.

Para André Matias de Almeida “é um privilégio acompanhar uma empresa portuguesa com a dimensão, ambição e capacidade de execução da BIZAY numa operação desta relevância internacional.” A operação envolveu um aconselhamento jurídico multidisciplinar em todas as fases da transação, incluindo a negociação da documentação da ronda de investimento, a coordenação dos diversos intervenientes e o acompanhamento dos aspetos societários e contratuais associados à operação e, bem assim, todo o processo negocial associado. Esta operação reforça o posicionamento da Proença de Carvalho neste segmento de mercado, na medida em que no último ano e meio assessorou duas das maiores operações de venture capital em Portugal e também o maior investimento em termos de montante numa outra operação em seed round.