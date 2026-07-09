RC Deportivo implementa controlos de identificação para melhorar a segurança e a experiência na bancada Lower Marathon

O RC Deportivo de A Coruña estabeleceu novas condições de identificação, acesso e comportamento para os detentores de bilhetes da Marathon Inferior para a época 2026/2027.

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Como o próprio clube comunicou aos seus membros, o procedimento concebido para esta bancada estabelece que a renovação do bilhete de época deve ser feita presencialmente e que cada titular de bilhete terá de provar a sua identidade através de um documento oficial. Será também necessário aceitar por escrito as condições de utilização do cartão, que regulam questões como o acesso ao espaço, permanência na área, controlos de identidade e introdução de elementos de entretenimento. O banco alerta que não conseguirá concluir a renovação quando estes requisitos não forem cumpridos.

A iniciativa surge após uma época em que o Deportivo acumulou 17 queixas de cânticos intolerantes, o segundo número mais alto entre os clubes da LALIGA, segundo a contagem dos arquivos publicados pela competição. Estas queixas teriam significado mais de 200.000 euros em sanções para o clube. A isto junta-se a proposta da Comissão Estatal contra a Violência no Desporto para encerrar o Riazor durante um mês e impor uma multa de 80.000 euros pelos incidentes registados durante a celebração da promoção após o jogo contra a UD Las Palmas.

Estas novas condições concedem ao clube a capacidade de ordenar a operação da Marathon Inferior, controlar o acesso e autorizar o uso de faixas, bandeiras, tambores e outros materiais. Contemplam também a suspensão ou retirada do bilhete de época em caso de conduta como a sua transferência para terceiros, recusa em identificar-se, incumprimento das indicações de segurança ou exibição de mensagens violentas, discriminatórias ou contrárias aos regulamentos desportivos.

A decisão provocou críticas de alguns grupos como Riazor Blues e Old Faces, que convocaram uma assembleia informativa esta quinta-feira para transmitir a sua posição aos adeptos. Ontem à noite, cartazes junto ao quadro também apareceram no Dé Beach Club e noutros espaços relacionados com a entidade. Segundo as autoridades locais, três pessoas, uma delas menor, foram identificadas por estes acontecimentos.

Coincide que, só nos últimos dois anos, tenham ocorrido diferentes intervenções policiais relacionadas com membros ou ambientes do Riazor Blues para lutas, ameaças, uso de material pirotécnico e outros incidentes nas imediações do estádio que vieram a público, como nos jogos contra Leganés, Atlético de Madrid, Real Zaragoza ou Málaga CF. Com as novas condições, o Deportivo procura antecipar este tipo de situação, proteger a maioria dos seus adeptos e reduzir o risco de sanções numa época especialmente relevante para o seu regresso à LALIGA EA SPORTS.