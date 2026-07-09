Regulador não regista outros casos de falhas no abastecimento de água equivalentes ao de Almada

A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) afirma que não estão identificadas outras situações equivalentes àquela que se vive em Almada, onde o abastecimento de água tem sido interrompido e esteve mesmo cortado durante esta madrugada.

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“A ERSAR não tem conhecimento de outras situações semelhantes“, indica o regulador, em resposta escrita ao ECO/Capital Verde, sobre se outras localidades, além de Almada, estão em risco de uma situação semelhante de falhas de abastecimento.

No concelho de Almada, a população tem vindo a sentir cortes no abastecimento, tendo sido declarada “situação de alerta” esta quarta-feira.

O abastecimento foi mesmo cortado na totalidade em algumas zonas da localidade, entre as 22 horas de dia 8 de julho e as 6 da manhã do dia seguinte. Foram também decretadas várias proibições no que diz respeito ao consumo de água, desde a inibição de encher piscinas até à rega de jardins públicos e privados. As principais zonas afetadas servem cerca de 90.000 pessoas, indica a ERSAR.

Os cortes, justifica a autarquia num comunicado dirigido à população, decorrem de “um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento”, sem apresentar mais detalhes sobre o que ditou estes aumentos extraordinários.

De acordo com a agência Lusa, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se esta quarta-feira num protesto contra a falta de água na Costa de Caparica em que exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.