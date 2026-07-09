Situação em Almada resolvida em “duas a três semanas”, afirma ministra

A ministra do Ambiente assegurou que um novo furo de captação de água no concelho de Almada vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20%.

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Maria da Graça Carvalho disse que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada, no distrito de Setúbal, deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas e que as medidas entretanto tomadas vão melhorar a situação de forma progressiva.

“Estamos a falar de duas ou três semanas, mas as medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema, vão melhorar a situação progressivamente“, disse Maria da Graça Carvalho depois de uma reunião de várias horas com a presidente da Câmara de Almada e com os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal e da EPAL.

As duas a três semanas previstas, especificou, não significam que o território esteja todo esse tempo sem água, mas que esse é o tempo previsto para que a água volte aos níveis necessários.

A ministra explicou que, neste momento, Almada tem um consumo de 300 litros por dia por habitante quando a média de Portugal são 180 litros por dia por habitante, ou seja, praticamente o dobro, tendo-se registado um aumento nos últimos seis meses de 4% em certas áreas.

Face a este cenário, adiantou, tornou-se “necessário e urgente” estabilizar o sistema e aumentar as fontes de água, pelo que a Câmara de Almada tem um novo furo que vai entrar em funcionamento até ao fim de semana e que “já vai aumentar a capacidade em cerca de 20%”.

Além desse furo, referiu Maria da Graça Carvalho, foi identificado um outro “esse sim muito grande” que “praticamente vai suprir a quantidade de água necessária”, embora alerte para a necessidade de poupança desse recurso.

O concelho de Almada, no distrito de Setúbal, está em situação de alerta na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho registadas nos últimos dias em várias localidades do município, com especial incidência na Costa da Caparica.