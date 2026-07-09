Sonae toca máximo após CaixaBank retomar avaliação com “target” de 2,90 euros. “Potencial de valorização atrativo”

As ações da Sonae somam e seguem. A empresa, que detém os supermercados Continente, tocou, esta quinta-feira, num máximo histórico, ao negociar pela primeira vez nos 2,155 euros. A animar a cotada está uma avaliação positiva por parte dos analistas do CaixaBank/BPI, que retomaram a cobertura das ações com um preço-alvo que confere um potencial de subida aos títulos superior a 39%.

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Os títulos da Sonae seguem a subir 3,13% para 2,14 euros, depois de já terem chegado a tocar nos 2,155 euros, o que representa um recorde desde que a empresa se estreou em bolsa. As ações da companhia liderada por Cláudia Azevedo prolongam assim a tendência positiva que marcam o ano – títulos escalam mais de 32% em 2026 – e depois de já terem escalada mais de 76% em 2025.

Sonae supera pela primeira vez os 2,15 euros

O forte desempenho operacional da companhia tem-lhe valido a confiança dos analistas, que veem margem para que a empresa continue a subir. “Apoiada por um contexto macroeconómico resiliente na Península Ibérica, uma forte capacidade de geração de caixa e um historial comprovado de eficiente alocação de capital, a Sonae encontra-se bem posicionada para continuar a aumentar o seu NAV [valor líquido dos ativos, em português] e a melhorar a remuneração dos acionistas“, adianta uma análise do CaixaBank/BPI para a Sonae, a que o ECO teve acesso.

O banco retomou a cobertura das ações com um target de 2,90 euros, uma avaliação que representa uma margem de progressão de 39,4% face ao valor de fecho da última sessão (2,08 euros). “A combinação de um crescimento visível dos resultados, oportunidades internas de criação de valor e uma avaliação atrativa leva-nos a retomar a cobertura da ação com uma recomendação de ‘comprar’“, acrescenta a mesma nota assinada por Bruno Silva e Guilherme Macedo Sampaio.

“A Sonae evoluiu para uma holding de investimento com um portefólio diversificado, que combina ativos defensivos geradores de caixa com plataformas de maior crescimento“, defende a mesma análise.

Os analistas argumentam que “embora a Sonae MC continue a ser o principal pilar de criação de valor, a Bright Pixel e os investimentos mais recentes nas áreas de Saúde e Beleza (Druni/Arenal) e da Musti alargaram o perfil de crescimento do portefólio. Prevemos que o EBITDA cresça a uma taxa média anual composta (CAGR) de 6,8% entre 2025 e 2032, sustentado por uma forte execução no retalho, pela expansão das margens e pela melhoria da rentabilidade dos investimentos mais recentes”.

A Sonae fechou o último ano com um novo marco histórico de vendas, com as receitas a superarem pela primeira vez os 11 mil milhões de euros, enquanto os lucros aumentaram 11% para 247 milhões de euros e o EBITDA se fixou nos 1,2 mil milhões de euros.

“Apesar da forte valorização das ações desde 2024, o título continua a apresentar um potencial de valorização atrativo”, realçam os analistas, que consideram que o maior catalisador para a ação “é uma eventual saída da CVC da sua participação de 25% na Sonae MC“.

“Além de um possível IPO da Sonae MC, uma integração da empresa na Sonae SGPS (com uma participação entre 15% e 20%) poderia simplificar a estrutura societária, eliminar a diluição associada aos acionistas minoritários e aumentar a liquidez e a dimensão da holding cotada”, explicam.

Os especialistas apontam que há “ainda potencial adicional através do modelo de reciclagem de capital da Sierra, de uma maior otimização do portefólio (nomeadamente Worten e Salsa) e de eventuais desenvolvimentos ao nível da NOS“.