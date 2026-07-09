Startup americana Cerebras vai investir milhares de milhões de euros na Europa

A startup norte-americana de semicondutores Cerebras, concorrente da gigante tecnológica Nvidia, anunciou esta quinta-feira que vai investir milhares de milhões de euros para aumentar a capacidade computacional dos seus data centers de inteligência artificial (IA) na Europa.

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“Esta é uma expansão massiva” para atender às necessidades “em rápido crescimento” dos clientes europeus, afirmou o CEO da empresa, Andrew Feldman, numa entrevista à Agência France Presse (AFP), à margem do Raise Summit, evento dedicado à inteligência artificial, que decorre em Paris.

A empresa californiana opera três data centers equipados com chips seus em França, na Finlândia e na Noruega, que serão expandidos para atingir 200 MW de capacidade computacional até 2027.

Com estes data centers, a empresa acredita que pode cumprir os requisitos europeus em termos de segurança e proteção de dados, acrescentou o responsável, sublinhando que a procura por IA generativa na Europa é tão rápida que é difícil acompanhar.

O valor exato do investimento, que o executivo estima em “milhares de milhões de dólares”, não foi divulgado.

Fundada em 2015, a Cerebras é especializada em chips dedicados à fase de utilização de modelos de IA quando estes geram conteúdo, em vez de desenvolvimento.

O interesse por este tipo de chip explodiu com o surgimento dos agentes de IA, a nova geração de interfaces que, além de responderem aos utilizadores, podem executar tarefas de forma autónoma.

Por isso, estes agentes de IA estão a multiplicar a necessidade de poder computacional, que é atendida por chips como os da Cerebras ou os da Nvidia, líder do setor.