“Think outside the bot.” The Economist lança campanha que questiona IA
A campanha foi desenhada pela agência criativa australiana Cocogun para o jornal britânico The Economist.
O jornal britânico The Economist apostou numa nova campanha de outdoors no Reino Unido e nos Estados Unidos (EUA) centrada na relação do leitor com a inteligência artificial. Desenvolvida pela agência australiana Cocogun, a iniciativa recupera o estilo minimalista da publicação — letras brancas sobre o clássico fundo vermelho — para apelar à clareza e à verdade numa era de desinformação e mudança exponencial.
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As imagens partilham frases como “Authentic Intelligence.”, “Chaos, organised.”, “Think outside the bot.“ , “May cause your opinion to gain weight.” em locais como o World Trade Centre e as estações de metro de Nova Iorque e Chicago (nos EUA), além de Leicester Square, Carnaby Street e Canary Wharf, em Londres (no Reino Unido).
A Cocogun, agência independente sediada em Sydney, colabora com a marca desde o ano passado, após o rebranding global do jornal desenvolvido pela agência de branding londrina Nomad.
“Seguir as pisadas de alguma da melhor publicidade que o mundo já viu não é uma tarefa fácil. Gosto de pensar — estou absolutamente aterrorizado com a ideia — de que um certo Sr. Abbott esteja algures no éter a olhar para tudo o que fazemos com um olho criterioso, firme mas encorajador. Estamos incrivelmente orgulhosos por nos ter sido confiada esta responsabilidade e ansiosos por continuar esta colaboração”, afirmou, citado em comunicado, Ant Melder, co-fundador e creative partner da Cocogun.
A menção refere-se a David Abbott, o lendário publicitário britânico que moldou as famosas campanhas do The Economist a partir de 1984, transformando o minimalismo inteligente na imagem de marca do jornal.
Esta campanha surge num momento em que o The Economist integrou a coligação Standards for Publisher Usage Rights (SPUR), criada para desenvolver normas partilhadas de licenciamento de conteúdos à IA. Nesta coligação, BBC, Financial Times, The Guardian, Sky News e o Telegraph Media Group são os membros fundadores.
Além disso, o jornal assinou um acordo em 2025 com o NotebookLM, da Google, a sua primeira parceria neste âmbito.
O panorama corporativo do meio também se alterou recentemente. Após uma década sem grandes mudanças na estrutura acionista, o bilionário canadiano Stephen Smith adquiriu uma participação superior a 25% do The Economist Group.
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“Think outside the bot.” The Economist lança campanha que questiona IA
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