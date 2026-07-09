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Uber Eats lança o “Top Eats” com curadoria de chefs e foodies

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O projeto reúne nomes como José Avillez, Justa Nobre, Kiko Martins, Rui Sequeira, Vítor Sobral e Olivier da Costa, para recomendarem os seus pratos e restaurantes favoritos.

O Uber Eats quer evoluir de uma plataforma focada na conveniência para um “motor de descoberta gastronómica e cultural”. É assim lançado o “Top Eats”, um projeto que introduz a curadoria de chefs para o universo das plataformas digitais de entrega.

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Com uma oferta cada vez mais vasta, o problema dos utilizadores deixou de ser encontrar o que comer, mas sim escolher o melhor, ebquadra a plataforma. Para facilitar esse processo, o projeto reúne nomes como José Avillez, Justa Nobre, Kiko Martins, Rui Sequeira, Vítor Sobral e Olivier da Costa, para recomendarem os seus pratos e restaurantes favoritos.

Estas recomendações passarão a estar identificadas na aplicação através de um selo próprio, permitindo aos utilizadores filtrar e identificar as propostas. “Acreditamos que a gastronomia é uma manifestação cultural e uma experiência de descoberta. O Top Eats surge com o objetivo de aproximar os utilizadores dos restaurantes e pratos que se distinguem pela qualidade, através das recomendações de chefs e especialistas que melhor conhecem a gastronomia no nosso país“, afirma Francisco Meneses, diretor-geral do Uber Eats em Portugal, citado em comunicado.

O projeto tem também uma componente de conteúdo, que arranca com o Top Eats Podcast. Disponível em plataformas como Spotify, YouTube, Instagram e TikTok, este formato propõe conversas descontraídas sobre os bastidores da restauração e as inspirações por trás dos pratos emblemáticos nacionais.

Além dos chefs, o Uber Eats conta com criadores de conteúdo gastronómico — como A Pitada do Pai, Aqui há Garfo, Gastropiço, O Comensal, Pedro o Bom Garfo e Teresa Castro Viana — para partilharem recomendações pessoais, dicas e escolhas favoritas em diversas categorias.

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