5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira fica marcada pela divulgação de um conjunto de indicadores económicos do INE, do Eurostat e do Banco de Portugal, que incluem dados sobre a inflação, inovação, comércio externo, população, proteção temporária e contas financeiras. O dia é ainda marcado pela reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, em Bruxelas, e pela estreia da fabricante sul-coreana de semicondutores SK Hynix no Nasdaq, numa das maiores operações bolsistas do ano.

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INE divulga dados sobre inflação, inovação e comércio externo

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta sexta-feira um conjunto de indicadores económicos, com destaque para o Índice de Preços no Consumidor de junho, que permitirá confirmar a evolução da inflação em Portugal. Serão ainda divulgadas as estatísticas da inovação referentes a 2024, os índices de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços relativos a maio, bem como os dados do comércio internacional do mesmo mês.

Eurostat publica retrato da população, refugiados e aviação na UE

O Eurostat publica esta sexta-feira vários dados que permitirão traçar um retrato atualizado da União Europeia. Entre os indicadores estarão as estimativas da população e a sua evolução em 2025, as estatísticas sobre os beneficiários de proteção temporária na UE referentes a maio de 2026, e ainda o número de voos comerciais realizados em junho deste ano, um indicador que ajuda a medir a atividade do setor da aviação.

Banco de Portugal divulga novas estatísticas da economia

O Banco de Portugal publica o balanço do banco central relativo a junho e as contas nacionais financeiras do primeiro trimestre de 2026. Serão também divulgadas as interligações financeiras entre os diferentes setores da economia.

Gigante sul-coreana dos chips estreia-se em Wall Street

A fabricante sul-coreana de semicondutores SK Hynix estreia-se esta sexta-feira no Nasdaq, numa operação que poderá tornar-se a maior entrada em bolsa de uma empresa estrangeira em Wall Street. A empresa prevê angariar 29,4 mil milhões de dólares (cerca de 25,9 mil milhões de euros) através da emissão de até 17,79 milhões de novas ações ordinárias, que servirão de base aos certificados de depósito americanos (ADR), reforçando a sua presença junto dos investidores norte-americanos.

Ministros das Finanças da UE reúnem-se em Bruxelas

Os ministros das Finanças da União Europeia reúnem-se esta sexta-feira, em Bruxelas, para mais uma reunião do Ecofin, na qual deverão debater o pacote relativo à integração e supervisão dos mercados, considerado um pilar da União da Poupança e do Investimento. Na agenda está também a aprovação das recomendações específicas para cada Estado-membro no âmbito do Semestre Europeu e a apresentação das prioridades da presidência irlandesa do Conselho da UE. Portugal será representado pelo ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.