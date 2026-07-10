Beatriz Padín, mão direita de Marta Ortega, deixa Inditex após 40 anos na Zara

Começou aos 17 anos na Zara, liderou a divisão de mulher da Zara nos últimos 25 anos, foi a mentora da atual chairman e agora abandona a empresa.

Beatriz Padín Santos, que trabalhou e acompanhou o crescimento da Zara nas últimas quatro décadas, vai deixar a Inditex. A diretora da Zara Mulher e membro do comité de direção decidiu “terminar o seu percurso profissional” no grupo espanhol, comunicou a empresa, citada pelo jornal espanhol Expansión.

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A diretora da Zara Woman entrou na Zara em 1985 e desenvolveu toda a carreira na área de produto, assumindo responsabilidades nas áreas de design, compras, produção, distribuição e merchandising, segundo o mesmo jornal. Desde 2001 ocupava o cargo de diretora comercial da Zara Mulher, liderando durante 25 anos aquela que é a principal divisão feminina da marca.

Num comunicado citado pelo Expansión, a Inditex agradece “a grande contribuição de Beatriz Padín para a empresa ao longo de mais de quatro décadas”, destacando o papel desempenhado na evolução da Zara e o contributo para o desempenho da marca durante os anos em que liderou a Zara Mulher.

Beatriz Padín entrou na Zara em 1985, poucos meses depois da criação da Inditex, embora a ligação da família ao grupo remontasse aos anos 70, quando o pai, detentor de uma engomadoria, começou a trabalhar com as primeiras lojas de Amancio Ortega, de acordo com o jornal espanhol Consumidor Global.

Ao longo da sua carreira manteve uma relação muito próxima com o fundador da empresa. “O senhor Ortega tem sido o meu maestro, o meu pai. Fez-me chorar mais do que qualquer outra pessoa, mas também gosto muito dele. É uma pessoa muito rigorosa, um inconformista. Demorou anos a dizer-me: ‘Fizeste bem'”, explica ela em Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara (2008), a biografia da autoria de Covadonga O’Shea sobre o homem mais rico de Espanha, citada pelo Consumidor Global, em 2024, num perfil sobre a diretora da Zara Woman, que foi também a mão direita e mentora de Marta Ortega nos últimos anos.

A presidente da Inditex trabalhava lado a lado com Beatriz Padín desde que fez a sua estreia como trabalhadora da Inditex aos 17 anos, no Reino Unido, há 25 anos. Era a sua mão direita e mentora, de acordo com o Consumidor Global. Em 2024, recebeu ações no valor de 687 mil euros.

Sucessor está na empresa há 30 anos

A sucessão de Beatriz Padín é assegurada por Alfredo Ferro Varela, até agora diretor da Zara Basic, uma das três áreas que compõem a Zara Mulher. Ferro trabalha na Inditex há mais de 30 anos, tendo passado por vários formatos comerciais do grupo e por diferentes funções dentro da Zara Mulher antes de assumir a direção da Zara Basic em 2013.

Com a saída de Beatriz Padín, o comité de direção da Inditex passa a ser composto por Miguel Díaz Miranda, diretor financeiro e de operações da Zara; Ignacio Fernández Fernández, diretor-geral corporativo; Antonio Flórez de la Fuente, diretor da Bershka; Javier García Torralbo, diretor digital; Begoña López Cano Ibarreche, diretora-geral de Recursos Humanos; Jorge Pérez Marcote, diretor da Massimo Dutti; Óscar Pérez Marcote, diretor da Zara; Andrés Sánchez Iglesias, diretor financeiro; e Jordi Triquell Valls, diretor da Stradivarius.

O atual comité de direção foi criado em dezembro de 2021, no contexto da transição da liderança da Inditex, quando Pablo Isla anunciou a saída da presidência executiva, posteriormente assumida por Marta Ortega, enquanto Óscar García Maceiras passou a CEO do grupo. A última remodelação da equipa de gestão tinha ocorrido em junho de 2024, com a saída de José Pablo del Bado, histórico responsável pela Pull&Bear.

Assembleia geral aprova contas

A mudança na direção da Zara Mulher acontece poucos dias depois da assembleia geral anual de acionistas da Inditex, realizada a 7 de julho. Nessa reunião, os acionistas aprovaram as contas relativas ao exercício de 2025, encerrado a 31 de janeiro de 2026, e confirmaram a distribuição de um dividendo de 1,75 euros por ação, pago em duas prestações de 0,875 euros, a primeira em maio e a segunda prevista para 2 de novembro.

Na mesma assembleia, foi aprovada a nomeação de José Ignacio Goirigolzarri como administrador independente. A presidente da Inditex, Marta Ortega, sublinhou a importância da cultura centrada nas pessoas para a evolução do grupo, enquanto o CEO Óscar García Maceiras destacou a expansão de todas as marcas, o reforço da utilização de inteligência artificial em toda a organização e os avanços na estratégia de sustentabilidade.

Entre as iniciativas apresentadas, referiu o plano de transformação da cadeia de abastecimento, que abrange cerca de 1.000 instalações, a utilização de combustíveis mais sustentáveis em mais de 98 % das rotas marítimas de aprovisionamento em 2025 e os 1.200 projetos comunitários apoiados pelo grupo no último exercício, num investimento de 175 milhões de euros, beneficiando mais de quatro milhões de pessoas.