Casais e espanhola ACR criam joint venture para construção industrializada

O Grupo Casais e a ACR anunciaram esta sexta-feira a criação da CREE Iberia, uma sociedade detida em partes iguais pelas duas empresas que passa a deter a licença exclusiva do sistema industrializado híbrido CREE Buildings na Península Ibérica.

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A nova empresa ficará responsável por coordenar o desenvolvimento comercial, técnico e operacional do sistema CREE Buildings em Portugal e Espanha, trabalhando em projetos promovidos pelas duas construtoras, mas também em iniciativas desenvolvidas com clientes e promotores. Sempre que as características dos projetos ou do mercado o justifiquem, poderá ainda estabelecer parcerias com empresas locais.

Segundo as construtoras, a joint venture “marca uma nova etapa de colaboração entre duas empresas com experiência em construção industrializada e sustentável”, com o objetivo de “aumentar a capacidade de resposta do setor perante alguns dos seus principais desafios: produtividade, redução de prazos, qualidade de execução, eficiência material e descarbonização do ambiente construído”.

“A CREE Iberia representa uma nova fase da nossa aposta na industrialização. A construção necessita de sistemas mais previsíveis, mais colaborativos e com menor impacto ambiental”, afirma o CEO do Grupo Casais, António Carlos Rodrigues.

A CREE Iberia representa uma nova fase da nossa aposta na industrialização. A construção necessita de sistemas mais previsíveis, mais colaborativos e com menor impacto ambiental. António Carlos Rodrigues CEO do Grupo Casais

“Esta aliança com a ACR permite-nos combinar conhecimento industrial, experiência técnica e presença local para acelerar a aplicação de uma solução que pode desempenhar um papel relevante na transformação do setor na Península Ibérica“, acrescenta o líder da construtora bracarense citado em comunicado.

Já o presidente e CEO da ACR considera que “a criação da CREE Iberia reforça uma aposta que temos vindo a desenvolver há anos: construir melhor, com processos mais industrializados, maior previsibilidade e soluções sustentáveis”.

“Colaborar com o Grupo Casais permite-nos partilhar conhecimento, ampliar capacidades e avançar com mais força em projetos onde o CREE Buildings pode acrescentar valor diferencial ao mercado espanhol e ibérico“, refere Michel Elizalde.

As duas empresas já colaboraram em projetos desenvolvidos com o sistema CREE Buildings, entre os quais o B&B Hotel Madrid Tres Cantos, em Madrid, que, segundo as construtoras, demonstrou o potencial da construção industrializada híbrida em termos de planeamento, coordenação técnica, sustentabilidade e execução.

A CREE Iberia irá centrar a sua atividade em projetos onde a industrialização possa gerar maior valor, nomeadamente nos segmentos de hotéis, residências de estudantes, senior living, habitação e flex living.

Além da vertente comercial, a empresa pretende reforçar a colaboração técnica entre as equipas das duas construtoras, promover a melhoria contínua do sistema CREE Buildings, coordenar fornecedores e desenvolver soluções complementares e certificações de sustentabilidade adaptadas ao mercado ibérico.

O CREE Buildings é um sistema industrializado híbrido que combina madeira, betão e outros componentes pré-fabricados para desenvolver edifícios de forma mais eficiente, flexível e sustentável. O modelo integra, desde as fases iniciais, a conceção, a engenharia, o fabrico, a logística e a execução, permitindo uma maior previsibilidade do processo construtivo.

Com esta parceria, o Grupo Casais e a ACR afirmam reforçar o compromisso com “uma construção mais industrializada, mais eficiente e mais alinhada com os objetivos europeus de sustentabilidade, circularidade e redução do impacto ambiental”.

Fundado em 1958, o Grupo Casais é atualmente um dos cinco maiores operadores do setor da construção em Portugal e está presente em 18 países: Portugal, Angola, Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos (Texas), Emirados Árabes Unidos (Dubai e Abu Dhabi), França, Gana, Gibraltar, Países Baixos, Moçambique, Marrocos, Reino Unido e Qatar. Em 2025, registou um volume de negócios agregado de cerca de 1.018 milhões de euros, dos quais 550 milhões foram gerados em Portugal e 468 milhões nos mercados internacionais.

A espanhola ACR, especializada na construção de edifícios, dispõe de sistemas industrializados próprios e de acordos estratégicos que lhe permitiram construir cerca de 2.000 unidades residenciais através de processos industrializados. É parceira do sistema híbrido de madeira CREE Buildings em Espanha, onde já desenvolveu mais de 20 projetos. A empresa tem delegações em Madrid, Navarra, Castela e Leão, País Basco e Aragão e emprega mais de 320 trabalhadores.