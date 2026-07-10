Como a Airbnb e o Porto estão a trabalhar em conjunto para distribuir o turismo para além do centro da cidade

Jaime Rodríguez de Santiago, Diretor-Geral da Airbnb Marketing Services, SL para Espanha e Portugal, vê o Porto como um caso europeu de equilíbrio entre crescimento turístico, qualidade de vida e colaboração institucional. Em entrevista, defende que o alojamento local deve ser regulado com base em evidência, rejeita que a Airbnb seja a principal responsável pela crise da habitação e sublinha o papel da plataforma na distribuição do turismo para lá dos centros urbanos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Porto é frequentemente visto como um dos destinos urbanos mais bem-sucedidos da Europa, combinando um forte crescimento do turismo com uma elevada qualidade de vida para os residentes. Na perspetiva da Airbnb, o que faz do Porto um exemplo de turismo urbano equilibrado na Europa?

Há quase uma década que a Airbnb trabalha com a cidade do Porto para procurar distribuir melhor os benefícios económicos do turismo. Temos trabalhado para orientar os visitantes por todos os bairros do Porto, aliviando a pressão onde ela é maior e levando benefícios a zonas que tradicionalmente pouco beneficiavam desta atividade.

O Porto tem tratado o turismo como algo que deve ser apoiado através de regras claras e de um diálogo constante, e este enquadramento estável e previsível é extremamente importante. Dá confiança aos anfitriões para operarem de forma responsável e protege a experiência dos residentes.

O turismo equilibrado deve consistir em fazer chegar os benefícios económicos dos visitantes aos negócios locais e às famílias, garantindo ao mesmo tempo que os bairros continuam a ser lugares para viver, e não apenas para visitar. Esse equilíbrio nunca está concluído, mas a disponibilidade da cidade para continuar a trabalhar nesse sentido é o que faz do Porto uma referência verdadeiramente útil para outras cidades europeias.

A parceria entre a Airbnb e a Câmara Municipal do Porto está a ser apresentada como um exemplo de cooperação construtiva entre uma plataforma e uma cidade. O que faz com que esta relação funcione e porque é que este tipo de colaboração é importante para o futuro do setor?

O Porto e a Airbnb partilhavam uma visão comum para a cidade, e cada parte trouxe algo concreto para essa visão. Desde 2018, o nosso acordo voluntário para a cobrança e remessa da taxa turística transferiu mais de 24,5 milhões de euros para o município, 5,4 milhões de euros apenas em 2024.

Lançámos um Selo de Confiança para promover a qualidade no alojamento local, desenvolvemos campanhas de sensibilização junto dos anfitriões sobre o cumprimento das regras e apoiámos a estratégia do Porto para distribuir os visitantes de forma mais ampla pela cidade.

Este ano, fomos ainda mais longe, com o lançamento de uma ferramenta digital que dá às autoridades do Porto uma visão direta sobre a atividade do alojamento local na nossa plataforma. A disponibilização desta ferramenta é prova da boa relação e da confiança existentes entre a Airbnb e a Câmara Municipal do Porto.

O alojamento local representa cerca de 2% do parque habitacional em Portugal. Isto não significa que seja irrelevante, mas mostra que não é o principal responsável Jaime Rodríguez de Santiago Diretor-Geral da Airbnb Marketing Services, SL para Espanha e Portugal

O alojamento local é cada vez mais apontado como uma das causas dos problemas de acesso à habitação em cidades como Lisboa e Porto. Como responde a Airbnb a este debate e onde considera que deve ser encontrado o verdadeiro equilíbrio?

Levamos este debate muito a sério. O acesso à habitação é um desafio real em Lisboa, no Porto e nas grandes cidades em geral. Mas as causas são muito mais amplas do que plataformas como a Airbnb. De acordo com dados públicos oficiais do Turismo de Portugal, o alojamento local representa cerca de 2% do parque habitacional em Portugal. Isto não significa que seja irrelevante para a discussão, mas mostra que não é o principal responsável pela escassez de habitação.

Em várias cidades que adotaram medidas drásticas, as rendas continuaram a subir mesmo depois de o número de anúncios ter caído acentuadamente, com um custo real para os anfitriões locais, sem ganhos ao nível da acessibilidade da habitação, e tornando as viagens menos acessíveis, em particular para as famílias.

O alojamento local é muito mais do que alojamento turístico. É fundamental para o funcionamento das cidades e para a criação de oportunidades económicas. Estudantes e trabalhadores deslocados, pessoas que viajam para receber cuidados médicos ou que foram desalojadas por catástrofes, bem como visitantes durante grandes eventos, todos dependem deste tipo de oferta.

As regras devem ser proporcionais e baseadas em evidência, como o Porto tem procurado fazer, em vez de recorrer a restrições generalizadas.

O excesso de turismo é, na sua essência, um problema de concentração. Demasiadas pessoas concentradas em poucos lugares ao mesmo tempo Jaime Rodríguez de Santiago Diretor-Geral da Airbnb Marketing Services, SL para Espanha e Portugal

A Airbnb é frequentemente associada a cidades que enfrentam pressão devido ao excesso de turismo. Considera que a plataforma faz parte do problema ou pode fazer parte da solução, ajudando a distribuir o turismo e os seus benefícios económicos para além das zonas mais visitadas?

O excesso de turismo é, na sua essência, um problema de concentração. Demasiadas pessoas concentradas em poucos lugares ao mesmo tempo. Através da Airbnb, os viajantes conseguem chegar a bairros, pequenas localidades e aldeias que não dispõem de alojamento turístico tradicional e que, de outra forma, seriam difíceis de visitar. Em Portugal, 43% dos hóspedes dizem-nos que não teriam visitado o bairro onde ficaram alojados se não fosse através da Airbnb. São pessoas reais a gastar dinheiro real em comunidades locais.

Nesta mesma linha, em Espanha, anunciámos recentemente o nosso Compromisso Rural, um plano de ação a três anos com 50 milhões de dólares de financiamento para projetos destinados a promover novos destinos turísticos, apoiar negócios locais e revitalizar zonas rurais em Espanha.

Que papel pode a Airbnb desempenhar na distribuição mais equilibrada do turismo em Portugal, incluindo pequenas localidades, zonas rurais e destinos menos tradicionais?

Em 2025, os hóspedes em Portugal viajaram por mais de 300 destinos, do Minho à Madeira, e não apenas por Lisboa, Porto e Algarve. Grande parte dessa atividade acontece em lugares que antes recebiam muito poucos visitantes e tinham pouca ou nenhuma oferta de alojamento tradicional: o Alentejo, Trás-os-Montes, o interior do Douro.

E, como muitas vezes não existem muitas outras opções nas proximidades, o dinheiro gasto pelos hóspedes tende a permanecer nesses territórios: no café, na padaria, no guia local, no restaurante familiar. Procuramos incentivar esta dinâmica, em vez de a deixar ao acaso, trabalhando com entidades regionais de turismo e orientando os viajantes para rotas fora dos circuitos mais tradicionais.

As estadias em zonas rurais também correspondem à forma como as pessoas viajam hoje. São adequadas para grupos maiores, o que as torna uma opção mais acessível para famílias e grupos de amigos, e isso leva mais visitantes, e mais despesa, às comunidades mais pequenas.

A Airbnb destaca frequentemente o valor económico gerado para as comunidades locais. Que dados ou exemplos de Portugal mostram melhor como esse valor permanece nas mãos das comunidades locais?

A taxa turística cobrada através do acordo voluntário da Airbnb com o Porto, mais de 24,5 milhões de euros em oito anos, é canalizada diretamente para os serviços públicos de que os residentes dependem. Mas o valor não fica por aí. Os anfitriões abrem as suas casas e oferecem aos hóspedes experiências verdadeiramente locais: o pequeno-almoço na confeitaria da esquina, uma visita ao mercado do bairro, a padaria ao lado.

Os hóspedes vêm ao Porto pelos seus monumentos e pontos de interesse, mas passam grande parte do seu tempo, e gastam grande parte do seu dinheiro, nos próprios bairros onde estão hospedados. E, como os anfitriões também tendem a gastar localmente o rendimento que obtêm, esse valor continua a circular na comunidade local. Multiplicado por milhares de anfitriões, é isto que permite ao modelo gerar valor que permanece verdadeiramente nas mãos das comunidades locais.

Este é o coração daquilo que a Airbnb sempre foi: pessoas comuns que abrem as casas que já têm Jaime Rodríguez de Santiago Diretor-Geral da Airbnb Marketing Services, SL para Espanha e Portugal

A Airbnb é por vezes retratada como uma plataforma dominada por grandes investidores imobiliários. Como é realmente a comunidade de anfitriões em Portugal e quem são as pessoas por trás dos anúncios?

Quase oito em cada dez anfitriões em Portugal têm apenas um anúncio. Podem ser professores que arrendam o apartamento onde cresceram, casais reformados que disponibilizam um quarto para complementar a pensão, ou famílias jovens que herdaram a casa dos avós e preferem partilhá-la em vez de a vender.

Na verdade, seis em cada dez dizem-nos que o rendimento que obtêm através do alojamento os ajuda a manter a casa onde vivem, seja para fazer face a uma prestação do crédito habitação, seja simplesmente para gerir o aumento do custo de vida.

Este é o coração daquilo que a Airbnb sempre foi: pessoas comuns que abrem as casas que já têm. Naturalmente, também existem operadores profissionais que utilizam a plataforma, mas a grande maioria dos anfitriões são cidadãos comuns do Porto e participantes ativos na sua comunidade local.

Olhando para a época de verão, quais são as principais tendências de viagem que a Airbnb está a observar em Portugal e o que nos dizem sobre a forma como o comportamento dos viajantes está a mudar?

De acordo com o nosso relatório de tendências de viagem para o verão, os viajantes portugueses estão a escolher destinos não urbanos, em locais como Odemira, Alcobaça ou Terras de Bouro, à procura de autenticidade, espaço e algum contacto com a natureza.

Também estão a viajar mais em grupo do que antes: as reservas de grupo aumentaram 28% este verão e as reservas familiares 24%, o que ajuda a explicar o crescente interesse pelas zonas rurais. Os alojamentos nestas áreas tendem a ser mais adequados para grupos maiores e fazem mais sentido quando o custo é partilhado.

O que também observamos é que as pessoas procuram viagens que pareçam genuínas e que possam ser partilhadas com outros, e estão um pouco mais disponíveis para explorar novos lugares para as encontrar, seja numa aldeia no Alentejo ou numa cidade como o Porto.