Croácia recebe a primeira tranche de 225 milhões do SAFE

A Croácia recebeu o primeiro desembolso de 225 milhões de euros do SAFE, os primeiros 15% da sua fatia de 1,7 mil milhões do programa de empréstimo europeu para compras militares. Depois da Polónia e do Chipre, a Croácia é o terceiro dos 19 países candidatos a receber o primeiro desembolso.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“A Croácia tem demonstrado consistentemente o seu compromisso com a segurança europeia, e este pré-financiamento ajudará a transformar esse compromisso em capacidades mais robustas no terreno. Ao acelerar investimentos estratégicos em defesa, a Croácia irá reforçar a sua resiliência, modernizar as suas Forças Armadas, ampliar as suas capacidades de defesa na região do Mediterrâneo e fortalecer a sua contribuição para a nossa defesa coletiva”, diz Andrius Kubilius, comissário de Defesa e Espaço, citado em comunicado.

“Cada Estado-membro que investe na sua própria segurança também torna a Europa mais forte. O SAFE visa permitir que países como a Croácia avancem com maior rapidez, invistam em conjunto e desenvolvam as capacidades de que a Europa necessita para dissuadir ameaças e proteger os seus cidadãos”, destaca o comissário.

Parte do programa ReArm Europe/Readiness 2030, que prevê um investimento de 800 milhões de euros em defesa até 2030, o programa de empréstimo SAFE visa financiar a compra de equipamentos militares, desde munições, a sistemas de defesa aérea ou sistema de combate terrestres, com foco em aquisições em empresas de defesa europeias.

Dezanove países candidataram-se a uma fatia dos 150 mil milhões disponibilizados. Portugal garantiu uma tranche de 5,8 mil milhões, mas até ao momento não recebeu o desembolso dos primeiros 15%. Nuno Melo, ministro da Defesa, aponta o fecho dos contratos SAFE para “finais de julho”.

Com este desembolso eleva-se para três, num total de 19, os países que já receberam a primeira tranche do empréstimo, depois da Polónia e Chipre.