Delta Cafés convida festivaleiros a “despertar na origem do café” este verão

A marca conta este verão com presença no Rock in Rio, Nos Alive, Meo Marés, Meo Kalorama, entre outros festivais de música.

Sob o conceito “Desperta na Origem do Café”, a Delta Cafés reforçou este verão a sua aposta e presença no universo dos festivais de música. Do Rock in Rio ao Nos Alive, passando pelo Meo Marés, Meo Kalorama, Ageas CoolJazz, Funchal Jazz, Festival da Comida Continente, Expofacic e Festas das Flores, a Delta Cafés pretende levar a energia do café a diferentes públicos e geografias.

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O conceito “Desperta na Origem do Café” convida os festivaleiros “a viver um duplo despertar: o da energia do café, essencial para acompanhar a intensidade de um festival, e o do regresso à origem, ao grão, à natureza e à história por detrás de cada chávena”, explica a marca em comunicado. Esta narrativa dá forma ao espaço da marca, inspirado nas plantações e na floresta de onde nasce o café.

A experiência prolonga-se através de um carrinho de ativação presente no Nos Alive, Meo Marés e Meo Kalorama, tendo também estado presente no Rock in Rio Lisboa. Os participantes são desafiados a encontrar logótipos ocultos em grãos de café para ganhar brindes como meias, bolsas ou toalhas de praia. A presença nos recintos conta ainda com diversos pontos de venda e um photobooth.

De acordo com dados de 2025 citados pela marca, a Delta Cafés atingiu 58% de notoriedade enquanto patrocinadora do Nos Alive, ocupando o sexto lugar no ranking de reconhecimento dos sponsors. O espaço da marca foi igualmente destacado por 58% dos festivaleiros na edição anterior.

“A música é um território estratégico para a Delta Cafés e acreditamos que tem uma capacidade única de unir pessoas e criar memórias, tal como o café“, explica Marco Nanita, diretor de brand experience & sponsorship e loyalty do Grupo Nabeiro — Delta Cafés. “Com o novo conceito ‘Desperta na Origem do Café’, queremos ir mais longe: aliar a energia da música à autenticidade do café”, conclui.