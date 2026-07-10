Dieselgate. Justiça britânica decide a favor da cinco grupos automóveis
Os fabricantes, entre os quais a Mercedes, Nissan e Ford, eram suspeitos de terem manipulado veículos a gasóleo para que estes conseguissem passar nos testes de emissões poluentes.
A justiça britânica decidiu esta sexta-feira a favor de cinco grandes fabricantes automóveis sobre a sua responsabilidade no ‘Dieselgate’, uma polémica mundial relacionada com a manipulação de emissões nos veículos a gasóleo.
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O Tribunal Superior de Inglaterra e País de Gales (High Court) “rejeitou a maioria das principais alegações finais apresentadas contra os construtores cujos veículos foram analisados durante o julgamento”, refere um resumo da decisão, citado pela AFP. Entre os fabricantes abrangidos pelo processo encontram-se as francesas Renault e Peugeot-Citroën, a alemã Mercedes, a japonesa Nissan e a norte-americana Ford.
Os construtores eram suspeitos de terem manipulado veículos a gasóleo para que estes conseguissem passar nos testes de emissões poluentes, nomeadamente os relativos aos óxidos de azoto (NOx). Todas as empresas negam as acusações. A Volkswagen admitiu, em setembro de 2015, ter equipado até 11 milhões de motores de automóveis em todo o mundo com um software capaz de manipular os níveis de emissões, desencadeando o escândalo ‘Dieselgate’.
Este caso, que se arrasta há vários anos, deu origem a múltiplos processos civis e penais em muitos países, contra vários fabricantes.
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